PlayStation Plus, ultimo giorno disponibile per riscattare 4 giochi gratis

A partire da domani saranno ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus per il mese di aprile: questo significa che adesso avete poche ore a disposizione per approfittare dei regali di marzo.

Sony si sta ormai preparando al lancio dei nuovi servizi in abbonamento, ma i giochi gratis mensili di PlayStation Plus continueranno a rimanere irrinunciabili e saranno sempre a vostra disposizione, a patto di riscattarli prima che abbandonino il servizio.

Nelle prossime ore saranno infatti riscattabili i giochi gratuiti di aprile, anche se vi abbiamo già segnalato che in realtà il primo regalo è già disponibile con un giorno di anticipo.

Contemporaneamente non saranno più disponibili invece i regali di marzo, motivo per il quale vi consigliamo di riscattarli adesso, prima che sia troppo tardi. Fra poche ore, gli ultimi giochi di PS Plus saranno ufficialmente rimossi.

Per riscattare subito i giochi gratis di marzo non dovrete fare altro che cliccare sui seguenti link e aggiungere i titoli alla vostra raccolta, naturalmente dopo esservi assicurati di essere attualmente iscritti a PlayStation Plus:

Tutti i giochi rimarranno disponibili fino alle ore 11.00 di martedì 5 aprile: a partire da questa fascia oraria sarà infatti resa disponibile la line-up di marzo.

Ricordiamo inoltre che, nonostante Ghost of Tsushima Legends possa apparire come una semplice demo, Sony ha già chiarito che si tratta solo di un bug visivo e che il titolo resterà nella vostra raccolta per sempre.

L’esclusiva PlayStation è stata infatti proposta come un semplice gioco bonus: a partire dal prossimo mese i titoli in regalo torneranno a essere come di consueto solamente tre, almeno fino a quando non arriverà PlayStation Plus Essential.

Con l’arrivo delle nuove tier di iscrizione, ricordiamo infatti che Sony ha annunciato che saranno resi disponibili soltanto 2 giochi gratis al mese da giugno, mentre con gli abbonamenti più costosi si potrà accedere ad oltre 700 titoli.

Un cambiamento che sembra essere già diventato realtà per alcuni giocatori, che dovranno rinunciare a un gioco gratis il prossimo mese: fortunatamente, questa modifica non riguarderà il mercato italiano, almeno per quanto riguarda aprile.

Vi segnaliamo inoltre che anche uno dei giochi più amati della PlayStation Plus Collection lascerà a breve il catalogo: anche in questo caso, il nostro consiglio è quello di riscattarlo prima che sia troppo tardi.

Se siete curiosi di provare PlayStation Plus Premium, vi suggeriamo di approfittare di un trucco prima che sia troppo tardi: grazie a PS Now potrete ottenere l’abbonamento con un generoso 50% di sconto.