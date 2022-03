PlayStation Plus, disponibili i giochi gratis di marzo: c’è un’amata esclusiva

Il catalogo di PlayStation Plus si è appena aggiornato ufficialmente: da questo momento gli utenti iscritti al servizio potranno scaricare senza costi aggiuntivi 4 nuovi giochi gratis per tutto il mese di marzo.

Da oggi e per le prossime settimane del mese sarà eccezionalmente possibile accedere a un gioco gratis in più: si tratta di una grande esclusiva Sony offerta in omaggio su PlayStation Plus.

La casa di PlayStation ha infatti già confermato che si tratta di un bonus aggiuntivo valido solo per questo mese, motivo per il quale sarà meglio assicurarsi di non lasciarselo sfuggire.

Questo significa dunque che i giochi gratis di febbraio non sono più disponibili: se non siete riusciti a fare in tempo per riscattarli, l’unica cosa che resta da fare è consolarsi con i nuovi omaggi del mese, che vi riepilogheremo di seguito.

Ghostrunner è il gioco gratis scelto in esclusiva per gli utenti PS5, ma riscattabile da browser anche senza la console next-gen: si tratta di uno slasher hardcore in prima persona ambientato in un mondo cyberpunk e ricco di azioni fulminee.

I titoli selezionati per i giocatori PS4 sono invece Ark Survival Evolved e Team Sonic Racing, che hanno bisogno di ben poche presentazioni: il primo gioco è un popolare survival game ambientato in un’isola misteriosa dove si potranno cavalcare i dinosauri, mentre il secondo è un divertente racing game con i più celebri personaggi provenienti dall’universo della mascotte di casa SEGA.

Infine, ma non per importanza, il bonus aggiuntivo del mese è Ghost of Tsushima Legends, la modalità multiplayer cooperativa dell’amatissima esclusiva PlayStation, ispirata al folclore e alla mitologia giapponese.

Potete iniziare a riscattare e scaricare subito i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus tramite i seguenti link, dopo esservi naturalmente assicurati di essere attualmente iscritti al servizio:

Potrete riscattare gratuitamente questi nuovi omaggi per tutto il mese di marzo, mentre a partire da aprile saranno come di consueto disponibili nuovi giochi in regalo da non perdere.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che a partire da oggi potrete accedere a tre nuovi giochi gratis su PlayStation Now, tra i quali è disponibile anche un’attesa produzione al day one.