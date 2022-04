PlayStation Plus Premium è disponibile al 50% di sconto: ecco come fare

Il prezzo di PlayStation Plus Premium ha creato forti discussioni tra fan e addetti ai lavori: il servizio che unirà insieme i servizi Plus e Now proporrà infatti dal prossimo giugno un investimento significativo per molti fan.

Fortunatamente, i fan sono riusciti a scoprire un trucco per riuscire ad ottenere il nuovo abbonamento PlayStation Plus con un fortissimo sconto: basterà infatti rinnovare il vostro abbonamento PS Now per un anno.

Sony ha infatti promesso che tutti i clienti PS Now saranno trasferiti automaticamente all’abbonamento Premium, senza alcun aumento del costo in abbonamento: si tratta dunque di una grande opportunità per provare il servizio.

Ma è anche un’ottima occasione per i fan amanti dei giochi in streaming su PC, che presto dovranno pagare cifre molto più elevate solo per accedere a questa possibilità.

Sony naturalmente era consapevole del fatto che qualche fan avrebbe potuto approfittare di tale promozione per ottenere Plus Premium a prezzi vantaggiosi, motivo per il quale l’abbonamento PS Now è stato rimosso da PlayStation Store: se proverete a cercarlo manualmente, troverete soltanto il rinnovo di 1 mese.

Tuttavia, sembra che la rimozione dell’abbonamento annuale non sia stata portata del tutto a termine: i fan hanno infatti scoperto che con un semplice trucco è ancora oggi possibile riuscire a rinnovare il proprio abbonamento di un anno, a patto di utilizzare il browser.

Facendo clic sul seguente indirizzo, sarà infatti possibile riuscire a rinnovare di un anno il vostro abbonamento Now a soli 59,99€: quando il servizio cesserà di esistere, Sony convertirà automaticamente la vostra iscrizione in PlayStation Plus Premium.

Un ulteriore vantaggio è che potrete utilizzare questa promozione tutte le volte che vorrete: potrete dunque estendere il vostro abbonamento di svariati anni per garantirvi oltre 700 giochi per tantissimi mesi su PlayStation Plus.

how many years are you all stacking pic.twitter.com/7J7BnUlPO0 — Wario64 (@Wario64) April 3, 2022

Questo significa che il nuovo servizio potrà essere vostro con un generoso 50% di sconto per tutto il tempo che desidererete: non sappiamo per quanto tempo l’offerta resterà disponibile sullo Store, motivo per il quale vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Ad ogni modo, vi ricordiamo che a partire da domani saranno disponibili i nuovi giochi gratis di aprile, ma il primo titolo in regalo è già stato reso disponibile già da oggi.