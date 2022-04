PlayStation Plus, c’è chi il prossimo mese avrà solo 2 giochi gratis

Le ultime ore si sono rivelate particolarmente importanti per i fan iscritti a PlayStation Plus: Sony non ha infatti soltanto svelato le nuove versioni dell’abbonamento, ma ha anche confermato i prossimi giochi gratis.

La line-up di aprile di PlayStation Plus vedrà ancora una volta l’arrivo di 3 giochi gratis, uno dei quali sarà dedicato anche gli utenti PS5: tuttavia non tutti gli utenti saranno così fortunati.

Uno dei nuovi giochi gratis annunciati non sarà infatti disponibile per alcuni giocatori: significa che una fascia importante di giocatori avrà accesso solamente a 2 regali il prossimo mese.

La decisione sembrerebbe inoltre un’anticipazione di quanto accadrà a partire da giugno: l’abbonamento Essential prevede infatti l’arrivo di 2 giochi gratis al mese, a differenza dei 3 titoli recentemente proposti.

Come riportato da Game Rant, Sony ha confermato che gli utenti asiatici non avranno accesso a Slay the Spire tra i giochi gratis: il titolo è stato infatti omesso dalla selezione ufficiale.

Gli unici giochi gratis che vengono segnalati da PlayStation Asia sono infatti Hood Outlaws & Legends e Spongebob Battle for Bikini Bottom Rehydrated: a differenza di quanto accaduto in precedenti mesi, il titolo non è stato nemmeno sostituito.

PlayStation Plus games for April: ➕ Hood: Outlaws & Legends

➕ SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated pic.twitter.com/LmxzGyVB0L — PlayStation Asia (@PlayStationAsia) March 31, 2022

La motivazione sembra essere che Slay the Spire non è stato reso disponibile per l’acquisto nei territori asiatici: in previsione del già citato rinnovato abbonamento che proporrà comunque solo due giochi gratis al mese, Sony deve aver preso la decisione di non effettuare alcuna sostituzione e lasciare la line-up di PlayStation Plus intatta.

Resta inevitabilmente il rammarico per i giocatori che dovranno rinunciare a un titolo gratuito, ma fortunatamente la decisione non riguarderà il mercato italiano, dove il gioco è attualmente disponibile e presto sarà scaricabile gratuitamente.

Ricordiamo inoltre che PlayStation Plus ha appena reso disponibile un bonus gratis a sorpresa, che i fan di Genshin Impact non dovrebbero assolutamente lasciarsi sfuggire.

Il nuovo PlayStation Plus ha fatto discutere non poco i fan in rete: in un nostro speciale vi abbiamo spiegato perché non dovrebbe essere paragonato a Xbox Game Pass.