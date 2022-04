PlayStation Plus, il primo gioco gratis di aprile è già disponibile in anticipo

Fra poche ore saranno ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus per il mese di aprile: la nuova line-up includerà come di consueto 3 titoli in regalo per tutti gli abbonati.

Nonostante la promozione di aprile inizierà ufficialmente a partire dalla giornata di domani, martedì 5 aprile, in realtà già a partire da oggi gli utenti iscritti a PlayStation Plus potranno accedere a una gradita sorpresa con un giorno di anticipo.

Uno dei nuovi giochi gratis annunciati per il mese di aprile è infatti già disponibile per poter essere riscattato dagli utenti iscritti, che potranno dunque scaricarlo senza alcun costo aggiuntivo.

Si tratta di SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated, il remake di uno degli adattamenti videoludici del cartone animato più amati da parte dei fan.

A differenza di Hood Outlaws & Legends e Slay the Spire, che risultano ancora non scaricabili gratuitamente, se accederete alla pagine ufficiale del videogioco di SpongeBob noterete che apparirà già la dicitura «Included with PlayStation Plus»: il titolo è stato dunque reso già disponibile, forse per un errore dello store.

Se siete abbonati a PlayStation Plus, non dovrete dunque aspettare la giornata di domani e potrete iniziare a divertirvi con l’ultimo apprezzatissimo videogioco di SpongeBob sulla vostra console.

Per poter approfittare subito di questa offerta, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo, selezionare l’opzione relativa all’abbonamento Plus e aggiungerlo alla vostra raccolta.

Se avrete eseguito l’operazione correttamente, SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated verrà automaticamente incluso nel vostro catalogo di giochi gratis e potrete scaricarlo tutte le volte che vorrete.

Vi ricordiamo che la data di scadenza della promozione è rimasta invariata: come per tutti gli altri giochi gratis di aprile, al momento non ancora disponibili, avrete tempo fino al 3 maggio per riscattarlo.

Il titolo è stato incluso negli abbonamenti per gli utenti di tutto il mondo, a differenza di un altro gioco gratis che alcuni non saranno in grado di scaricare: fortunatamente, tale limitazione non riguarderà il mercato italiano.

Segnaliamo anche che uno dei giochi gratis più amati di PlayStation Plus Collection dirà presto addio al catalogo: consigliamo dunque di riscattarlo prima che sia troppo tardi.