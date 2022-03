PlayStation Plus, un gioco gratis è in realtà una demo? Sony fa chiarezza

Da ieri sono stati resi ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus, che eccezionalmente per il mese di marzo hanno visto anche l’aggiunta a sorpresa di un regalo aggiuntivo.

Gli utenti iscritti a PlayStation Plus hanno così potuto riscattare Ghost of Tsushima Legends, la modalità multiplayer cooperativa ispirata al folclore giapponese del capolavoro di Sucker Punch.

Quando però i giocatori si sono diretti al download, dopo aver naturalmente consultato la lista completa dei giochi gratis disponibili, c’è stato però un particolare dettaglio che ha creato confusione, lasciando intendere che non si trattasse di un vero e proprio regalo.

La pagina ufficiale di PlayStation Store indica infatti l’esclusiva come una «Versione di prova»: una dicitura che sembrerebbe indicare che si tratti di una demo e non del gioco completo.

In risposta alle preoccupazioni dei fan, è stata la stessa Sony a decidere di intervenire pubblicamente per tranquillizzare i suoi utenti, rassicurando che gli utenti PlayStation Plus riceveranno il gioco multiplayer completo e senza limitazioni:

«Ghost of Tsushima: Legends è attualmente un Gioco del mese Bonus di PlayStation Plus ed è disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati PlayStation Plus fino al 4 aprile 2022. Quando riscatti Ghost of Tsushima: Legends, potresti vederlo etichettato come “Prova”. Clicca per scaricarlo – riceverai la versione standalone completa di Ghost of Tsushima: Legends».

When redeeming Ghost of Tsushima: Legends as a bonus title for PlayStation Plus members, you may see it labeled as "Trial." Please click through to download – you will receive the complete standalone version of Ghost of Tsushima: Legends https://t.co/OOpzi5Lo5S pic.twitter.com/3grWO7Vs6b — Ask PlayStation (@AskPlayStation) March 1, 2022

Si tratterebbe dunque di un semplice bug: nonostante il titolo non compaia tecnicamente come completo o incluso nella raccolta di PlayStation Plus, Ghost of Tsushima Legends sarà disponibile in versione completa se riscattato entro il 4 aprile, giornata in cui saranno disponibili nuovi omaggi gratuiti.

I fan non devono dunque temere di scaricare una semplice demo: non appena il download sarà completo, potranno divertirsi con l’esperienza completa e senza limitazioni.

Ricordiamo che non tutti gli utenti riceveranno gli stessi giochi gratis a marzo, ma il cambio di promozione non riguarderà fortunatamente gli utenti italiani.

Segnaliamo inoltre che sono già disponibili i nuovi giochi gratis di marzo su PlayStation Now, tra i quali c’è anche un atteso gioco incluso al day one.