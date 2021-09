PlayStation Plus, gioco gratis di ottobre 2021 svelato in anticipo?

Settembre ha ormai preso il via da alcune settimane e già sono arrivate le prime sorprese per quanto riguarda gli abbonati al servizio PlayStation Plus.

La promozione è valida ovviamente solo per chi ha sottoscritto un abbonamento a PlayStation Plus, cosa questa che vi permetterà di mettere mano a un numero indecifrato di titoli.

I giochi gratis di questo mese hanno infatti già fatto capolino alcune ore fa, risultando da subito imperdibili per tutti i possessori di console PlayStation.

L’offerta è valida ovviamente anche su piattaforma PS5, piattaforma su cui sono stati regalati giochi anche al lancio (che forse non ricordavate).

Ora, come riportato anche da Game Rant, sembra che alcuni giocatori abbiano scoperto con largo anticipo uno dei giochi che farà capolino su PS Plus durante il prossimo mese di ottobre 2021.

Gli ultimi mesi hanno visto il servizio rilasciare a cadenza regolare tre nuovi giochi ogni mese, con uno di questi giochi disponibile specificatamente per PlayStation 5.

All’inizio, Sony offriva varie nuove uscite nel suo slot mensile, ma a quanto pare questa cosa è andata scemando negli ultimi mesi.

È però probabile che a ottobre sarà il turno di un titolo molto particolare, ossia Hell Let Loose. Si tratta, per chi non lo sapesse, di uno sparatutto in prima persona tattico incentrato sul multiplayer sviluppato dallo studio australiano Black Matter e pubblicato da Team17.

Come prima “prova”, Hell Let Loose uscirà il 5 ottobre prossimo, ossia la data di uscita prevista per i giochi PS Plus. In secondo luogo, il gioco non può essere attualmente preordinato su PS5, ma solo su Xbox Series X.

Quest’ultimo dettaglio è particolarmente incisivo, visto che nel caso qualcuno decidesse di pagare per un gioco PS Plus gratuito, Sony dovrebbe obbligatoriamente emettere dei rimborsi.

Come ultimo indizio, sia la open che la closed beta di Hell Let Loose si sono tenute su PS5 e non su Xbox Series X, cosa questa che suggerisce qualche topo qualche accordo tra Sony e Team17.

Non ci resta quindi che attendere una conferma ufficiale della cosa, che a quanto pare sembra essere alquanto probabile.

