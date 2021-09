PlayStation Plus, leak “anticipa” i giochi di ottobre: ci sarebbe una saga molto amata

Un leak che sta circolando in questi minuti avrebbe (il condizionale è d’obbligo) svelato i giochi di ottobre in arrivo su PlayStation Plus.

Il servizio in abbonamento di Sony permette di accedere a nuovi titoli aggiornati mensilmente e disponibili per PS4 e PS5.

Di un gioco sportivo in arrivo il prossimo mese si parla già da un po’, esattamente da quanto un bug ne avrebbe involontariamente rivelato il nome.

Escludendo oggi mancano solo quattro giorni alla fine di settembre, e la buona notizia è che se siete in possesso di un abbonamento avete ancora tempo per riscattare un bonus.

In merito ai presunti titoli in arrivo a ottobre, a “svelarli” è stato il sito francese Dealabs, già responsabile di leak analoghi nei mesi scorsi.

Va detto che le anticipazioni si sono spesso dimostrate attendibili, e non è da escludere che anche stavolta le ipotetiche new entry possano corrispondere a realtà.

Come riportato anche da Press Start, i giochi in arrivo su PS4 e PS5 tra pochi giorni potrebbero essere i seguenti:

Hell Let Loose (PS5)

(PS5) Mortal Kombat X (PS4, versione base)

(PS4, versione base) PGA Tour 2K21 (PS4)

In merito al primo titolo, si tratta di uno sparatutto in prima persona con elementi RTS che ci permetterà di partecipare a battaglie fino a 100 giocatori dove potremo farci valere con carri armati, artiglieria e fanteria.

Per quanto riguarda Mortal Kombat X, non sono necessarie grandi introduzioni data la popolarità del brand. Il decimo capitolo della serie è arrivato nel 2015 su PC, PS4 e Xbox One e sarebbe pronto a fare il suo ritorno via PlayStation Plus.

Il terzo e ultimo gioco è PGA Tour 2K21, simulatore golfistico lanciato l’estate scorsa su PC, Stadia, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One che ha raccolto un buon riscontro da parte di pubblico e critica.

In attesa di conferme o smentite, sapevate che il servizio di Sony ha appena battuto un nuovo record mondiale (grazie a delle cifre astronomiche)?

Avevate notato che i titoli destinati a PS5 seguono uno schema? L’ipotesi è azzardata ma non del tutto da escludere.

Se invece vi state chiedendo quanti e quali siano i giochi per PS5 messi a disposizione a partire dal lancio della console, trovate la risposta qui.