PlayStation Plus, svelata una sorprendente statistica sugli abbonati

Una delle feature principali di PlayStation Plus è sicuramente la possibilità di poter giocare online con i propri amici, dato che senza un abbonamento non è possibile usufruire di titoli a pagamento in multiplayer.

Una presentazione che Sony ha realizzato per i suoi investitori ha però svelato che solamente il 40% degli iscritti sarebbe interessato a PlayStation Plus per il multiplayer online: meno della metà degli iscritti si sarebbe iscritta per questo motivo.

Con l’occasione, Sony ha anche ribadito pubblicamente di aver raggiunto l’impressionante numero di 47.6 milioni di abbonati: una cifra che era già stata anticipata nelle settimane precedenti.

Sorprendentemente, si tratta comunque di una cifra maggiore degli utenti interessati ai giochi gratuiti, di cui i prossimi sono già stati svelati.

Nonostante la cifra sia infatti considerevolmente più bassa del previsto, sembra rappresentare comunque il maggior interesse degli iscritti: secondo i dati forniti da Sony, solamente il 30% sarebbe interessato ai giochi mensili gratuiti.

A completare questi dati, il 18% sarebbe maggiormente interessato agli sconti esclusivi e le offerte, mentre il 12% è iscritto per via dei salvataggi in cloud.

Potete osservare voi stessi il grafico ufficiale realizzato da Sony tramite lo screenshot che vi forniremo qui sotto:

Se invece volete consultare voi stessi tutti i dati forniti da Sony, potrete accedere al PDF reso disponibile pubblicamente cliccando qui.

Il numero di abbonati a PlayStation Plus è dunque ormai ufficialmente vicino ai 48 milioni: sono stati dunque più che raddoppiati i numeri degli iscritti rispetto all’anno finanziario 2015.

Nel grafico è presente anche un interessante dato riguardo agli iscritti al servizio: il 75% sarebbe infatti contento della proposta dell’abbonamento, con un buon 33% che ha dichiarato di essere pienamente soddisfatto.

Considerando che la maggior parte dei giochi più popolari online, come Fortnite e Call of Duty Warzone, sono gratuiti e non necessitano di un abbonamento a PlayStation Plus, è facile capire come non tutti gli iscritti possano essere interessati a questa funzionalità.

Il futuro del servizio sembra però più roseo che mai, con una crescita costante che non sembra accennare a fermarsi.

L’offerta dell’abbonamento continua a crescere, dato che analizzando i dati possiamo scoprire che in soli 5 mesi hanno già quasi raggiunto l’intero valore dei giochi in regalo di tutto il 2020.

Le sorprese potrebbero però non essere finite qui, dato che il database americano ha anticipato una possibile aggiunta in arrivo.

