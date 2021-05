PlayStation Plus, annunciati i giochi di giugno

Sony ha annunciato oggi i nuovi giochi in arrivo senza costi aggiuntivi per gli abbonati a PlayStation Plus nel mese di giugno 2021.

PlayStation Plus, lo ricordiamo, è il servizio in abbonamento che garantisce ogni mese tre titoli gratuiti, più il multiplayer online.

La lineup di questo mese è stata oggetto di un pesante leak proveniente da una fonte attendibile, che aveva anticipato una lista di potenziali nuovi ingressi.

Il tutto mentre la casa giapponese dava il via alla sua iniziativa annuale Days of Play, con cui ha scontato per la prima volta alcuni titoli per PS5.

Oggi alle ore 17:30 è arrivata la lista ufficiale dei giochi gratis su PlayStation Plus per il mese di giugno, e ve la mostriamo di seguito:

Operation: Tango per PS5

Star Wars Squadrons

Virtual Fighter V Ultimate Showdown

Questa una descrizione di Operation: Tango fornita su PlayStation Blog:

«In Operation:Tango, tu e un partner vestirete i panni dell’agente Angel o l’hacker Alistair, collaborando per risolvere puzzle complessi e salvare il mondo. La modalità cooperativa asimmetrica ti consente di giocare all’interno dello stesso mondo, ma da prospettive completamente diverse. Indipendentemente dal tuo ruolo, con Operation: Tango puoi scoprire tutta la bellezza che questo futuro non troppo lontano ha da offrire».

Operation: Tango è in uscita anche su PS4, ma PS Plus offre soltanto la versione PS5, similmente a quanto capitato con l’upgrade di Final Fantasy VII Remake e Oddworld Soulstorm.

Star Wars Squadrons non ha bisogno di presentazioni, invece: è uno sparatutto stellare firmato Motive Studios e recensito al lancio dello scorso anno dal nostro Marcello Paolillo.

Questi due titoli potranno essere riscattati fino a lunedì 5 luglio.

Infine, Ultimate Showdown altro non è che una nuova versione dell’amato picchiaduto Virtua Fighter 5, di cui segna il ritorno in grande stile.

Questo sarà invece l’unico gioco il cui riscatto sarà garantito per ben due mesi: sarà rimosso dalla lista soltanto lunedì 2 agosto.

Al di là di questi annunci, potrebbe presto esserci una sorpresa per gli abbonati, che espanderebbe i confini di PlayStation Plus all’infuori del gaming.

Ma come sta andando il servizio quest’anno? Se ve lo state chiedendo, qui trovate il resoconto dei primi cinque mesi del 2021.

Vi ricordiamo che potete riscattare i giochi gratuiti di maggio ancora per qualche giorno, per cui affrettatevi se non l’avete già fatto.

I titoli ora in catalogo possono essere riscattati fino al 31 maggio, dopodiché – dall’1 giugno – toccherà ai tre nuovi giochi.