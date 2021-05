PlayStation Plus: nuovo bonus a sorpresa, ma avete poco tempo

PlayStation Plus riserva un nuovo bonus a sorpresa per i suoi abbonati, sebbene per un tempo molto limitato.

Il servizio in abbonamento di Sony ha appena svelato i giochi di giugno inclusi senza costi aggiuntivi nel suo catalogo.

Questi titoli sono costituiti com’è ormai tradizione da due scelte per PS4 e una per PlayStation 5, e saranno disponibili dopo il weekend.

A ridosso della presentazione, hanno fatto riflettere i numeri forniti dalla casa giapponese sulle abitudini degli abbonati, cui evidentemente interessa soltanto un aspetto specifico della sottoscrizione.

Uno screen da Capcom Arcade Stadium.

In aggiunta ai giochi gratuiti, però, ecco arrivare un nuovo bonus per gli abbonati con una sottoscrizione attiva a PlayStation Plus.

Il bonus in questione altro non è che l’originale Ghost ‘n Goblins, giocabile come parte della collection Capcom Arcade Stadium.

Non si tratta chiaramente del ritorno del franchise celebrato da pochissimo con Resurrection, bensì del capostipite d’annata.

Capcom Arcade Stadium è un pacchetto free-to-start, ma il download gratis garantisce soltanto l’accesso a 1943: The Battle of Midway.

Grazie a PlayStation Plus, invece, gli utenti che riscatteranno il bonus fino al 2 giugno potranno avere anche Ghost ‘n Goblins gratuitamente, anziché 1,99 euro.

Un piccolo pensiero e una bella mossa se consideriamo il lancio comunque recente su PlayStation, risalente appena al 25 maggio.

Curiosamente, Capcom aveva visto discutere di questa sua iniziativa più per il trucco dell’invincibilità a pagamento che per il prodotto in sé.

Ghosts ‘n Goblins Resurrection ha invece avuto una maggiore fortuna, facendo parlare dell’IP ancora una volta dopo tanti anni di assenza dalle scene.

Quanto a PlayStation Plus, infine, questa potrebbe non essere l’ultima sorpresa che arriverà da Sony a breve.