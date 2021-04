Il trucco dell’invincibilità adesso è un DLC a pagamento, secondo Capcom

Le nuove generazioni di videogiocatori si sono abituate sempre di più al concetto di DLC, ma c’è sicuramente qualcuno tra voi che ricorda i cari e vecchi trucchi.

Capcom sembra aver trovato un compromesso tra le due dimensioni, sebbene si potrebbe trattare di una formula alquanto insoddisfacente.

La software house si avvia con grande convinzione verso il lancio di Resident Evil Village, ma non ha solo nella saga survival horror il suo core business.

La casa giapponese ha infatti pensato bene di vendere per la cifra di $0,99 un DLC che introduca il trucco per l’invincibilità in Capcom Arcade Stadium.

Il gioco, già disponibile su Nintendo Switch da febbraio, è uscito per PC via Steam, PlayStation e Xbox lo scorso 25 maggio.

La sua formula free-to-start prevede che i giocatori possano accedere fin da subito a 1943: The Battle of Midway senza alcun costo.

Dopodiché, bisognerà acquistare pacchetti di giochi classici oppure i titoli individualmente, proprio come su Nintendo Switch.

Il trucco dell’invincibilità è però una novità di queste versioni appena lanciate, che lo offriranno gratuitamente solo con il pre-order completo di tutti i titoli.

Questa la lista definitiva dei giochi di Capcom Arcade Stadium, come riportata da Eurogamer.net:

Vulgus

Pirate Ship Higemaru

1942

Commando

Section Z

Trojan

Legendary Wings

Bionic Commando

Forgotten Worlds

Ghouls ‘n Ghosts

Strider

Dynasty Wars

Final Fight

1941: Counter Attack

Mercs

Mega Twins

Carrier Air Wing

Street Fighter 2

Captain Commando

Varth: Operation Thunderstorm

Warriors of Fate

Street Fighter 2 Turbo: Hyper Fighting

Super Street Fighter 2 Turbo

Armored Warriors

Cyberbots: Full Metal Madness

19XX: The War Against Destiny

Battle Circuit

Giga Wing

1944: The Loop Master

Progear

1943: The Battle of Midway

Un elenco senza dubbio completo e che può valere il prezzo del biglietto, specie in un momento in cui la reperibilità dei videogiochi classici è messa sempre più a repentaglio dalle scelte commerciali dubbie di molti player dell’industria.

Fa specie, comunque, che si ricami così apertamente sulle microtransazioni in ore frenetiche per quanto riguarda invece un altro alfiere del settore, FIFA 21.

EA Sports è stata infatti accusata di spingere, come documentato in un recente leak, gli utenti affinché acquistino loot box su FIFA Ultimate Team.

Le microtransazioni non hanno certo avuto un’esplosione in termini di popolarità ultimamente, e a dimostrarlo abbiamo anche il caso di Assassin’s Creed Valhalla.

Tuttavia, i risultati finanziari di Activision, il publisher di Call of Duty, parlano chiaro: i giocatori le amano e ci spendono moltissimo per avere più contenuti non forniti al lancio.