PlayStation Plus, leak “anticipa” i giochi gratis di luglio

La proposta di PlayStation Plus è costantemente arricchita da una serie di giochi imperdibili e spesso molto apprezzati dall’utenza in possesso di una sottoscrizione.

Il servizio in abbonamento di Sony è adesso al centro di un leak (o supposto tale) che avrebbe già svelato i titoli in arrivo nel mese di luglio.

Un primo gioco era stato “confermato” (non direttamente, ma a causa di una coincidenza temporale) da Microsoft nel corso dell’Xbox Showcase Extended.

A rendere ancora più plausibile quanto detto dal colosso di Redmond era arrivato un altro leak, ancora una volta portatore di notizie sul medesimo titolo prossimo all’approdo su PlayStation Plus.

Ormai non manca molto all’annuncio delle new-entry, ma una serie di voci stanno già divulgando informazioni (prive di conferme) su ciò che il catalogo offrirà a breve.

Stavolta la fonte è un insospettabile sito tedesco, “colpevole” di aver diffuso in anticipo i nomi dei giochi in arrivo su PS4 e PS5.

Come riportato da GameRant, si tratterebbe di A Plague Tale Innnocence (già dato nei giorni scorsi come prossimo allo sbarco sul servizio di Sony), WRC 9 e Uncharted L’Eredità Perduta.

Il post in cui sono stati incautamente svelati i prodotti è stato cancellato, elemento che potrebbe rappresentare una prova in più a favore di quanto supposto.

Per quanto riguarda A Plague Tale Innocence, sembra che il titolo potrebbe arrivare in forma di remaster per PS5, spianando la strada per A Plague Tale Requiem, previsto per il 2022.

Va considerato che il titolo di Asobo Studio è in pronto all’esordio in versione Xbox Series X|S il 6 luglio, stesso giorno in cui sono attesi i nuovi prodotti su PlayStation Plus. L’ipotesi non sembra quindi del tutto implausibile.

Come già detto, ad accompagnarlo ci sarebbero WRC 9 (probabilmente destinato a PS4 con possibilità di upgrade su PS5) e Uncharted L’Eredità Perduta, spin-off della serie originale uscito nel 2017 su PS4.

Su PlayStation Plus sono ancora disponibili i bonus per il mese in corso: se non l’avete ancora fatto, è il momento buono per rimediare.

Restando in tema di giochi gratuiti (o sottoposti a sottoscrizioni) con i quali passare il weekend, vi ricordiamo che su Steam è ancora possibile riscattare senza costi aggiuntivi un FPS strategico.

Anche su GOG potrete portarvi a casa una trilogia di tutto rispetto, ma vi rimane solo qualche ora per farlo.