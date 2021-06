GOG vi regala un’intera serie gratis, ed è un cult della fantascienza

GOG ha appena lanciato un nuovo giveaway, grazie al quale potete portarvi a casa un’intera serie cult della fantascienza videoludica.

Lo store del publisher di Cyberpunk 2077 ci propone un titolo gratis in un campo in cui ha una certa dimestichezza, quello dello sci-fi.

Il nuovo giveaway di GOG riguarda Shadowrun Trilogy, un’intera serie fantascientifica di culto amatissima su PC.

La trilogia comprende:

Shadowrun Returns

Shadowrun Dragonfall – Director’s Cut

Shadowrun Hong Kong

Per chi non la conoscesse, si tratta di una trilogia di RPG tattici realizzata dallo sviluppatore Harebrained Schemes.

Il primo e il terzo capitolo comprendono anche un artbook in .pdf e la colonna sonora ufficiale, cioè i contenuti delle edizioni Deluxe.

La trilogia sarà riscattabile gratuitamente per le prossime 72 ore, raggiungendo questa pagina, dopodiché rimarrà vostra per sempre.

Com’è consuetudine, le copie fornite tramite GOG sono DRM-free, per cui non avrete bisogno di un client in stile Steam per accedervi.

Se volete saperne di più sui giochi, date un’occhiata alla recensione di Shadowrun Hong Kong d’epoca, a cura del nostro Gianluca Arena.

