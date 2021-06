PlayStation Plus, primo gioco gratis di luglio “confermato” da Xbox?

Un annuncio avvenuto durante l’evento Xbox Games Showcase Extended, nel quale gli sviluppatori hanno potuto mostrare più nel dettaglio i giochi in arrivo sulla console Microsoft, potrebbe aver confermato un leak relativo a PlayStation Plus.

I prossimi giochi in arrivo su PlayStation Plus non sono ancora stati ufficializzati, ma negli ultimi giorni si è diffuso un leak credibile su quello che dovrebbe essere uno dei prossimi titoli.

In ogni caso, anche se ancora devono arrivare ulteriori giochi gratuiti, gli utenti possono già riscattare i nuovi bonus disponibili per il mese di giugno.

Un leak aveva svelato che il primo gioco gratis di luglio dovrebbe essere la versione next-gen di A Plague Tale: Innocence, che dovrebbe dunque venire distribuito nell’edizione esclusiva PS5.

A Plague Tale Innocence su PlayStation Plus potrebbe essere stato 'confermato' da Xbox.

Come riportato da Game Rant, l’Xbox Games Showcase Extended ha confermato che la data d’uscita del remaster di A Plague Tale: Innocence, sia su PS5 che su Xbox Series X, è il 6 luglio 2021.

Questa data presenta però una coincidenza decisamente sospetta: i prossimi giochi gratuiti PlayStation Plus verranno infatti resi disponibili per tutti gli iscritti al servizio proprio il 6 luglio 2021.

La data di lancio, svelata da Xbox, potrebbe dunque aver confermato il leak di pochi giorni fa, in quanto tutti gli utenti PS5 avrebbero la possibilità di giocare l’edizione next-gen di A Plague Tale: Innocence fin dal day one.

Sarebbe dunque un’operazione simile a quanto già avvenuto con Oddworld Soulstorm e Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, che sono stati messi a disposizione degli iscritti fin dalla data di lancio.

Tutti i titoli gratuiti del prossimo mese dovrebbero essere svelati ufficialmente da Sony alla fine del mese: fino a quando non arriveranno conferme certe, vi ricordiamo che si tratta comunque di un rumor da prendere con le dovute precauzioni.

Non sarebbe la prima volta che un leak riesce ad anticipare giochi in arrivo sul servizio, dato che anche quelli di giugno erano stati «spoilerati».

A tal proposito, se non li avete ancora scaricati vi ricordiamo che avete ancora tempo fino al 5 luglio per scaricare gli ultimi giochi gratis su PlayStation Plus.

Sony ha svelato una statistica sorprendente sugli abbonati a PlayStation Plus: pare che la possibilità di riscattare gratuitamente giochi non sia il motivo principale che spinge gli utenti ad iscriversi.