PS5, l’ultimo aggiornamento ha tante novità… ma per i fan non bastano

In queste ore Sony ha annunciato l’arrivo di un aggiornamento molto importante per PS5, che aggiunge tante feature richieste.

La console, che da pochissimo può fregiarsi anche dell’ottimo Deathloop nella sua libreria, da domani avrà una serie di funzionalità del tutto nuove.

Potete controllare quali saranno nella corposa news che abbiamo pubblicato qualche ora fa, che riporta tutte le novità aggiunte.

Eppure non si fermano le polemiche dei fan, che proprio di recente avevano espresso dubbi sui tanti filmati in CGI mostrati dall’ultimo PlayStation Showcase.

A supporto dell’annuncio di cui sopra, Sony ha pubblicato un esaustivo video attraverso il canale YouTube di PlayStation per illustrare meglio le novità di PS5.

Ma, un po’ come successo con i fan di GTA 5, la community si è mobilitata perché non è contenta delle feature inserite, e in molti stanno chiedendo due cose in particolare.

A grandissima richiesta, i giocatori PlayStation vogliono i temi dinamici ed il ritorno delle cartelle.

Qualcuno, timidamente, spera nel supporto al 1440p come prossimo inserimento, ma i commenti sono per la maggior parte rivolti ad elementi estetici e funzionali della gestione della dashboard.

I fan PS5 sembrano non essere mai contenti ma, a conti fatti, non hanno tutti i torti. I temi dinamici sono stati anche un modo per Sony di promuovere i giochi più attesi, oppure per lanciare campagne sociali o ricordare festività particolari.

Le cartelle sono effettivamente degli elementi molto funzionali, che permettono di catalogare i giochi in libreria comodamente. Soprattutto per la versione Digital della console, che gioco forza avrà molti più elementi installati.

Una cosa del genere è successa anche con GTA 5 come dicevamo, che è stato subissato di critiche e lamentele dopo la sua ultima apparizione.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti di PS5, qui trovate un comodo video riassuntivo su tutto quello che vi serve sapere.

Se invece avete bisogno di aiuto per installare gli SSD su PS5 dopo l’ultimo aggiornamento, qui trovate la nostra dettagliata guida.