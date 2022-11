PlayStation Plus Extra, un gioco in più abbandonerà il catalogo

Tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus possono mettere mano a un catalogo di giochi realmente vasto, sebbene di tanto in tanto arriva anche il momento di salutare per sempre alcuni giochi.

Le tier più avanzate dell’abbonamento di casa Sony (potete iscrivervi anche acquistando gift card dedicate su Amazon) si preparano a offrire nuovi titoli disponibili senza alcun costo aggiuntivo, nonostante alcuni giochi lasceranno invece il servizio.

Solo pochi giorni fa vi avevamo rivelato che diversi titoli avrebbero abbandonato PS Plus questo mese, sebbene a quanto pare ci sono un’aggiunta extra.

Come riportato anche da Push Square, infatti, il gioco di ruolo GreedFall è stato aggiunto all’elenco dei giochi per PS4 che lasceranno PS Plus Extra il 15 novembre 2022, portando il totale a sei titoli destinati a lasciare il servizio.

Individuato per la prima volta dall’account Twitter PS Play, sembra proprio che l’action RPG, sviluppato da Spiders e pubblicato da Focus Home Interactive.

Ciò significa che il 15 novembre prossimo i seguenti giochi per PS4 lasceranno il servizio:

GreedFall

Mafia: Edizione definitiva

Mafia II: Edizione definitiva

Mafia III: Edizione definitiva

Ride 4

MXGP 2021 – Il videogioco ufficiale

Poiché GreedFall era un titolo PS Plus Essential a inizio 2021, si spera che la sua rimozione non crei troppo danno ai giocatori, i quali sono comunque ancora in tempo per giocarci.

Restando in tema, Sony sembrava aver rimosso le date di scadenza dai titoli presenti su PlayStation Plus, rendendo quindi impossibile capire quanto tempo avessero ancora gli utenti per giocare a un determinato titolo.

Ma non solo: se non li avete ancora fatti vostri, non dimenticatevi inoltre di riscattare i giochi gratis di novembre su PS Plus Essential: tra i nuovi omaggi del mese c’è anche l’action soulslike Nioh 2.

Infine, PlayStation Plus Premium ha ufficialmente inclusi anche la possibilità di sbloccare i relativi nuovi trofei aggiunti.