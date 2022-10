Sony sembra aver eliminato un dettaglio specifico dei giochi PS Plus

Tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus possono mettere mano a un catalogo di giochi realmente vasto, sebbene spesso e volentieri siamo costretti a dire addio a vari giochi arrivati alla fine del loro ciclo.

Le tier più avanzate dell’abbonamento di casa Sony (potete iscrivervi anche acquistando gift card dedicate su Amazon) offrono infatti tantissimi nuovi titoli disponibili senza alcun costo aggiuntivo.

Sfortunatamente, questo significa anche dover rinunciare a giochi gratis, tra cui di recente anche un horror fantascientifico, tornato infatti disponibile solo a pagamento.

Ora, come riportato anche da Push Square, Sony sembra aver cancellato a sorpresa la data di rimozione dei giochi dal suo catalogo.

Stando a quanto emerso, Sony sembra infatti aver rimosso le date di scadenza dai titoli presenti su PlayStation Plus, rendendo quindi impossibile capire quanto tempo hanno ancora gli utenti per giocare a un determinato titolo.

La scheda Last Chance to Play fa ancora parte della pagina iniziale – visualizzabile scorrendo un po’ verso il basso – ma cliccando sui giochi non viene più visualizzata la data di fine corsa.

Ad esempio, Rez Infinite per PS4 fa ancora parte della sezione Last Chance to Play: tuttavia, se si fa clic dove è possibile scaricare il gioco, non è indicata alcuna data di scadenza.

Questo significa che non c’è modo di sapere quanto tempo vi rimane per giocare al titolo: potrebbe rimanere in circolazione ancora per qualche settimana o sparire domani stesso.

Non è chiaro al momento se si tratti di una scelta specifica da parte di Sony, oppure di un problema tecnico destinato a essere corretto nelle prossime ore. Vi terremo ovviamente aggiornati in caso la data di scadenza dei giochi faccia nuovamente capolino.

Restando in tema, da pochi giorni tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium potranno accedere a ben 23 nuovi giochi gratis.

Ma non solo: di recente è stata aggiunta anche la possibilità di cambiare regione dei giochi PS classici, passando da versioni PAL a NTSC a piacimento.