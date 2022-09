PlayStation Plus Premium, arriva una novità molto attesa per i classici PS1

PlayStation Plus Premium offre tra i suoi tanti vantaggi anche la possibilità di provare tanti giochi classici, prevalentemente disponibili su PS1, anche per gli utenti che preferiscono giocare su PC.

Il servizio in abbonamento di casa Sony (potete iscrivervi acquistando una gift card su Amazon) propone infatti per la sua tier d’iscrizione più elevata la possibilità di provare i giochi in streaming anche sul proprio computer, con un catalogo che include i titoli per i fan più nostalgici.

Dopo aver già aggiunto la possibilità di cambiare regione del gioco, passando così da versioni PAL a NTSC a proprio piacimento, Sony ha deciso in queste ore di introdurre un’altra utile funzionalità per chiunque non voglia rinunciare alla caccia ai trofei anche su PC.

Come riportato infatti da Game Rant, PlayStation Plus Premium ha ufficialmente aggiunto nuovi titoli PS1 al catalogo in streaming, inclusa soprattutto anche la possibilità di sbloccare i relativi nuovi trofei aggiunti.

Tra i titoli segnalati ci sono infatti Resident Evil Director’s Cut, Tekken 2 e Ape Escape: la raccolta non include ancora tutti i giochi classici disponibili nel catalogo PS1, ma si tratta comunque di aggiunte molto importanti.

La loro aggiunta non è sicuramente casuale, dato che si tratta di alcuni dei diversi titoli che supporta proprio lo sblocco dei trofei: i giocatori che preferiscono continuare a giocare su PC avranno da oggi un motivo in più per poter proseguire le loro avventure.

Si tratta dunque di un nuovo importante step che dimostra l’importanza sempre maggiore che Sony ha deciso di riporre nel mercato PC e i suoi giocatori: l’augurio dunque è che si tratti solo delle prime di tante nuove aggiunte in arrivo nel corso dei prossimi mesi, anche per chi ama la caccia ai trofei.

E a proposito di novità, vi ricordiamo che questa settimana sono stati ufficialmente svelati i nuovi giochi gratis riscattabili su PS Plus Essential per il prossimo mese.

Ma non è l’unica sorpresa: Sony ha infatti svelato un nuovo bonus gratuito disponibile per tutti gli abbonati, già riscattabile e scaricabile da questo momento.