PlayStation Plus, disponibili da ora i giochi gratis di novembre 2022

PlayStation Plus si aggiorna anche a novembre con i nuovi giochi gratis e, come era ormai stato reso noto da qualche giorno, la selezione è da ora disponibile.

Gli abbonati al servizio di casa Sony (potete iscrivervi anche acquistando gift card dedicate su Amazon) potranno mettere mano ai nuovi titoli a partire dalla giornata di oggi, 1 novembre 2022.

C’è da dire che anche il mese di ottobre appena trascorso non è stato davvero niente male, con una selezione di giochi gratis davvero notevole.

Ora, dopo l’annuncio ufficiale di pochi giorni fa, è ora il turno di provare e scaricare – senza costi di nessun genere – i nuovi arrivi su PS Plus, come del resto ormai accade mese dopo mese.

La lista include, secondo quanto indicato da Sony stessa, l’action game dalle tinte soulslike NiOh 2, il divertente Heavenly Bodies e, ultimo ma non meno importante, la LEGO Harry Potter Collection, per tutti i fan del maghetto più famoso del mondo.

La lista, con piattaforme, è visionabile nel dettaglio poco più in basso.

NiOh 2 – PS5 e PS4

Heavenly Bodies – PS5 e PS4

LEGO Harry Potter Collection – PS4

Questi titoli saranno disponibili esclusivamente per gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium a partire da oggi, martedì 1 novembre. Per poter usufruire di questi giochi gratis avete bisogno almeno di un abbonamento Essential: nel dubbio ecco quali giochi gratis vengono aggiunti in ogni livello di abbonamento.

Ricordiamo che, durante la scorsa primavera, Sony ha lanciato il nuovo abbonamento a PlayStation Plus, che ha abbandonato il vecchio modello riducendolo solo a tier base del nuovo servizio.

Restando in tema, i dati fiscali di Sony svelano una nuova frenata per PlayStation Plus, che ha visto un calo nel numero dei suoi abbonati.

Infine, in queste ore Sony ha pubblicato anche i dati completi relativi al suo andamento finanziario, con numeri importanti per PS5 ma un calo nei profitti dovuto a diversi fattori.