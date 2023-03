PlayStation Plus Extra e Premium, un big gratis ci dirà addio dal 31 marzo

Sony ha aggiornato la lista di giochi gratis in uscita su PlayStation Plus Extra e Premium, svelando che dalla prossima settimana non sarà più possibile giocare un big Marvel, in vista della fine del supporto.

Lo sfortunato Marvel’s Avengers (lo trovate su Amazon) smetterà infatti di essere supportato ufficialmente dagli sviluppatori proprio a partire dal 31 marzo, giornata in cui corrisponderà anche il suo addio da PlayStation Plus.

Gli sviluppatori avevano infatti annunciato che proprio alla fine di marzo arriverà l’ultimo aggiornamento ufficiale, ma il titolo continuerà ad essere acquistabile fino alla fine di settembre, quando sarà poi rimosso definitivamente dagli store digitali.

Tale data deve essere sembrata dunque il momento ideale per permettere ai fan iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium di provare per l’ultima volta questo big senza alcun costo aggiuntivo: come riportato da PlayStation LifeStyle, significa che questo è il decimo gioco gratuito rimosso a marzo.

Proprio nelle scorse ore abbiamo infatti salutato altri 8 giochi gratuiti, mentre nella settimana precedente ci aveva lasciato anche WWE 2K22, in vista del lancio del nuovo capitolo del simulatore di wrestling.

Prima di dare il loro addio ufficiale agli store digitali, i supereroi della casa delle idee saluteranno ufficialmente il servizio in abbonamento di casa Sony dalla fine del mese: se eravate dunque curiosi di provarlo, avete poco più di una settimana per recuperarlo su PS5 e PS4.

Curiosamente, al momento la rimozione è stata prevista soltanto per PlayStation Plus Extra e Premium: ricordiamo infatti che Marvel’s Avengers è attualmente disponibile anche su Xbox Game Pass, ma Microsoft e Square Enix non ne hanno ancora annunciato la cancellazione.

Negli scorsi giorni sono stati infatti annunciati ufficialmente i 7 giochi gratis che lasceranno il servizio “rivale”, e tra questi non è stato incluso il titolo dedicato ai Vendicatori: vi terremo naturalmente aggiornati se la situazione dovesse cambiare nelle prossime ore.

Nel frattempo, vi ricordiamo che potete accedere a ben 17 nuovi titoli in omaggio su PS Plus Extra e Premium, ma uno di questi non ha soddisfatto gli utenti per l’assenza dell’upgrade gratuito su PS5.