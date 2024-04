PS Plus Premium permette di provare 4 nuovi giochi gratis

PlayStation Plus Premium offre spesso demo di giochi da provare gratuitamente, a cui ora se ne aggiungono ben 4.

Le demo di giochi disponibili nei piani di abbonamento più elevati non sono giocabili permanentemente.

Come segnalato da PushSquare, il catalogo si è aggiornato in queste ore con quattro prove gratuite relative a giochi PS5 e PS4: vi lasciamo alla lista completa qui di seguito.

PlayStation Plus Premium: nuove demo aprile 2024

Exoprimal (PS5, PS4)

GRIS (PS5, PS4)

Shadow Warrior 3 (PS5, PS4)

Trek to Yomi (PS5, PS4)

Tra i titoli che di sicuro spiccano maggiormente troviamo Exoprimal, sparatutto miltigiocatore con dinosauri di Capcom e Trek to Yomi, discreto gioco d'azione a scorrimento orizzontale sviluppato da Flying Wild Hog e ispirato ai film sui samurai del secolo scorso, in bianco e nero.

Non male neppure GRIS, platform adventure dello sviluppatore spagnolo Nomada Studio e pubblicato da Devolver Digital, assieme a Shadow Warrior 3, avventura in prima persona sviluppata nuovamente da Flying Wild Hog.

Si tratta di prove standard della durata di un'ora, tranne lo sparatutto cooperativo di Capcom, che dura solo 30 minuti.

Se dovessero esserci aggiornamenti sulle demo in questione, vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine: nel frattempo, vi consigliamo di provare questi titoli prima che sia troppo tardi.

Non dimenticatevi inoltre di controllare tutti i giochi aggiunti con l'aggiornamento di aprile al catalogo di PS Plus: questo mese sono infatti stati aggiunti svariati titoli in omaggio.

Tra questi, già da adesso potrete divertirvi con Dave the Diver, senza contare anche gli altri due giochi promessi al day-one, ossia Tales of Kenzera Zau e Animal Well.

Ricordiamo inoltre che, come suggerito da vari e affidabili insider, sono ben 3 i giochi che ci aspettiamo di vedere al prossimo evento PlayStation, non ancora annunciato ufficialmente.