PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili da ora 17 nuovi giochi gratis

L’atteso aggiornamento del catalogo di giochi gratis di marzo per PlayStation Plus Extra e Premium è disponibile da questo momento, puntuale come sempre: Sony ha dunque aggiunto ben 17 nuovi titoli gratuiti per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento.

Di questi, ben 14 sono disponibili anche solo con un’iscrizione Extra, mentre gli utenti abbonati a Premium (trovate gift card dedicate su Amazon) potranno accedere anche a tre nuovi classici esclusivi, portando così il numero totale di giochi in omaggio a 17.

Dopo aver annunciato la lista completa di giochi in omaggio meno di una settimana fa, da adesso tutti gli utenti potranno già iniziare a scaricarli e divertirsi su PS5 e PS4, senza alcun ulteriore costo aggiuntivo.

Un elenco che varrà la pena di tenere d’occhio per i fan, dato che include anche alcune apprezzate esclusive console, inclusa la tenera avventura Tchia fin dal day one — ve l’abbiamo raccontata nella nostra recensione.

Di seguito vi riepilogheremo dunque la lista completa di nuovi giochi gratis disponibili su PlayStation Plus Extra e Premium per il mese di marzo, già scaricabili sulle vostre console:

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di marzo 2023

Dragon Ball Z: Kakarot

Final Fantasy Type-0 HD

Ghostwire Tokyo

Haven

Immortals Fenyx Rising

Life is Strange 2

Life is Strange: True Colors

Neo: The World Ends With You

Rage 2

Street Fighter V Champion Edition

Tchia

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri

Untitled Goose Game

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di marzo 2023

Ape Academy 2 | PS1

| PS1 Ridge Racer Type 4 | PS1

| PS1 Syphon Filter: Dark Mirror | PSP

Potete procedere immediatamente al download cercando manualmente tutti i nuovi giochi gratis sul PlayStation Store oppure accedendo direttamente alla sezione dedicata su PlayStation Plus.

Un aggiornamento del catalogo sicuramente molto interessante, che include sia una nuova produzione al day one che imperdibili esclusive: non possiamo che lasciarvi augurandovi un buon divertimento!

Anche i giochi gratis disponibili con Essential si sono rivelati particolarmente interessanti, dimostrando anche l’importanza del servizio in abbonamento di casa Sony: Battlefield 2042 è stato infatti protagonista di una vera e propria rinascita, trovando il 578% di giocatori in più grazie a PS Plus.

Vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena saremo a conoscenza di tutti i prossimi titoli in omaggio: nel frattempo, vi ricordiamo che il primo gioco gratis di aprile è già stato svelato ufficialmente.