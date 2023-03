PlayStation Plus Extra e Premium, addio a 9 giochi gratis da marzo 2023

L’abbonamento PlayStation Plus Extra e Premium consente di accedere ogni mese a un catalogo crescente di giochi gratis, ma che in molti casi non saranno disponibili per sempre: come i fan ormai sapranno, bisogna infatti tenere costantemente d’occhio l’offerta di casa Sony per scoprire i titoli in uscita.

L’iscrizione è ormai diventata fondamentale per tutti gli utenti che possiedono PS5 (trovate il bundle con God of War Ragnarok su Amazon) o PS4, grazie a una proposta costantemente interessante: purtroppo, tra pochi giorni, sarà però necessario rinunciare a ben 9 giochi gratis.

Come purtroppo spesso accade, da Sony non è ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale al riguardo, ma la redazione di TrueTrophies ha consultato accuratamente il PlayStation Store, scoprendo quali sono tutti i titoli in uscita a marzo 2023 e confermando le anticipazioni arrivate nelle precedenti settimane.

Non è stata ancora comunicata neanche una data ufficiale per la loro rimozione, ma dovrebbero essere presumibilmente rimossi dal 21 marzo 2023, giornata in cui arriveranno i nuovi giochi gratis PlayStation Plus Extra e Premium.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa con tutti i giochi gratis che lasceranno il servizio in abbonamento di casa Sony nelle prossime settimane:

PlayStation Plus Extra e Premium: giochi gratis in uscita a marzo 2023

Danger Zone

Dungeons 3

Ghost of a Tale

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5

Override 2: Super Mech League

The Vanishing of Ethan Carter

Velocibox

Victor Vran Overkill Edition

WWE 2K22

Se siete dunque interessati ad almeno uno di questi, o volete aggiungere il maggior numero di trofei possibile alla vostra collezione, il nostro consiglio è quello di affrettarvi e scaricare i 9 giochi gratis elencati finché siete ancora in tempo.

Non essendo ancora arrivato alcun annuncio ufficiale da parte di PlayStation Plus Extra e Premium, la lista che vi abbiamo riportato è da considerarsi temporanea: non sappiamo infatti se saranno aggiunti ulteriori titoli o se ci saranno modifiche dell’ultimo minuto. Ovviamente continueremo a tenervi aggiornati sulle nostre pagine non appena scopriremo novità in merito.

L’unica eccezione del catalogo che vi abbiamo appena elencato dovrebbe essere WWE 2K22, il cui addio era stato precedentemente confermato per il 13 marzo. Curiosamente, il gioco di wrestling è stato anche uno dei titoli che venne aggiunto in ritardo sul catalogo, arrivato lo scorso gennaio e rimosso dunque dopo soli due mesi.