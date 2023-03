C’è un gioco gratis su PlayStation Plus che ha deluso i possessori di PS5

L’atteso aggiornamento del catalogo di giochi gratis di marzo per PlayStation Plus Extra e Premium è disponibile da oggi, con ben 17 nuovi titoli gratuiti per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento.

14 di questi sono disponibili anche solo con un’iscrizione Extra, mentre gli utenti abbonati a Premium (trovate gift card dedicate su Amazon) potranno godere anche dei restanti tre nuovi classici esclusivi.

Da adesso tutti gli utenti potranno già iniziare a scaricarli e divertirsi su PS5 e PS4, senza alcun ulteriore costo aggiuntivo (che troppo male non è).

Ora, però, come riportato anche da Push Square, i possessori di console PS5 sono rimasti piuttosto delusi dopo aver scoperto che il Dragon Ball Z Kakarot incluso è relativo solo alla versione PS4 del gioco.

Dragon Ball Z Kakarot è uscito su PS5 all’inizio dell’anno e ha offerto un aggiornamento gratuito ai possessori di PS4. Era quindi lecito pensare che la versione PS Plus Extra disponibile oggi avrebbe incluso l’updade next-gen.

Sfortunatamente, non è questo il caso, poiché solo la versione PS4 è stata di fatto offerta agli abbonati – almeno, al momento in cui scriviamo.

Non è la prima volta che si verifica un’incongruenza del genere, anche se di solito Sony pensa ai possessori di entrambe le piattaforme: Immortals Fenyx Rising, ad esempio, include sia la versione PS5 che quella PS4, ed è disponibile anche oggi.

Staremo a vedere se si tratta di una scelta intenzionale o meno, e aggiorneremo ovviamente la notizia in caso venisse aggiunta a sorpresa la versione PS5 dell’ultima avventura di Goku e soci.

