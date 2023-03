Xbox Game Pass, confermato l’addio di 7 giochi gratis dal 31 marzo

Il catalogo di Xbox Game Pass è sempre pronto ad aggiornarsi con nuovi imperdibili giochi gratis, ma molti di questi sono destinati a dire addio al servizio dopo diversi mesi o addirittura anni, con appuntamenti che ormai i fan hanno imparato a memorizzare.

Le app ufficiali del servizio in abbonamento di casa Microsoft (lo trovate su Amazon) hanno infatti aggiornato nelle scorse ore l’apposita sezione “Presto non disponibile”, segnalando che ben 7 giochi gratis lasceranno il catalogo presumibilmente dal 31 marzo.

Gli annunci arrivano infatti con un anticipo di circa due settimane, dando così tutto il tempo agli utenti di provare i titoli in uscita ed, eventualmente, decidere di acquistarli con uno speciale sconto per non perderli.

Dopo aver detto addio lo scorso 15 marzo ad addirittura 9 giochi gratis, che includevano anche un big di casa Marvel, anche nella giornata odierna dobbiamo segnalare un numero consistente di rimozioni che varrà la pena di tenere d’occhio.

Di seguito vi segnaleremo la lista completa con tutti i 7 giochi gratis che stanno per lasciare Xbox Game Pass, che potete confermare voi stessi accedendo alle apposite app del servizio:

Xbox Game Pass: giochi gratis in uscita dal 31 marzo 2023

A Memoir Blue

Chinatown Detective Agency

Clustertruck

Double Dragon Neon

Kraken Academy!!

MLB The Show 22

Power Rangers: Battle for the Grid

Il titolo di maggior spessore è sicuramente MLB The Show 22, la simulazione di baseball pubblicata addirittura dai rivali di Sony Entertainment Studios: tuttavia, il suo addio era anche nell’aria da tempo, dato l’annuncio del prossimo capitolo al day one su Game Pass.

Fortunatamente, se siete iscritti a Xbox Game Pass potrete approfittare di uno sconto del 20% su tutte le produzioni elencate, fino alla loro effettiva rimozione dal servizio in abbonamento. In ogni caso, il nostro consiglio è quello di scaricare e provare i titoli che più vi interessano prima che sia troppo tardi.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che proprio pochi giorni fa è stato reso disponibile gratuitamente sul servizio uno dei giochi strategici più amati degli ultimi anni: anche in questo caso, non possiamo che consigliarvi di provarlo subito.

Adesso non possiamo che restare in attesa di scoprire quali saranno i prossimi omaggi in arrivo sul catalogo: è già stato annunciato l’arrivo di una produzione molto importante ad aprile, dato che si tratta di un’ambiziosa ex esclusiva PS5.