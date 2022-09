PlayStation Plus Extra e Premium sta per dire addio a uno dei migliori giochi gratis

Il nuovo PlayStation Plus è ormai quasi pronto ad aggiornarsi con tanti nuovi giochi gratis in arrivo per gli utenti iscritti a Extra e Premium, che hanno però confermato allo stesso tempo un addio molto importante nei prossimi giorni.

Uno dei giochi gratis più importanti resi disponibili sul catalogo nelle scorse settimane è stato infatti Red Dead Redemption 2, il capolavoro western di Rockstar Games che tra poche settimane dirà ufficialmente addio al servizio in abbonamento (se preferite l’edizione fisica, lo trovate in sconto su Amazon).

La rimozione di questo grande open world era già stata anticipata da diverso tempo, ma in queste ore è stato nuovamente confermato che avverrà nello stesso giorno in cui arriveranno ben 17 giochi gratis.

Dal 20 settembre 2022 non sarà dunque più possibile scaricare gratuitamente Red Dead Redemption 2 tramite PlayStation Plus, rendendo dunque l’acquisto del gioco l’unica strada possibile.

Ricordiamo che il titolo di Rockstar Games è attualmente disponibile tramite PlayStation Plus Extra, dato che si tratta di un gioco rilasciato originariamente su PS4, ma gli utenti iscritti a Premium potranno anche giocarci in streaming fino alla sua effettiva rimozione.

Fortunatamente, attualmente Red Dead Redemption 2 sembra essere l’unico gioco gratuito di cui è stato confermato l’addio nei prossimi giorni: l’annuncio dei nuovi omaggi per gli abbonati non è stato infatti accompagnato da ulteriori novità negative per il servizio.

Nel frattempo, se non avete ancora recuperato questo incredibile omaggio al mondo western, non possiamo fare altro che suggerirvi di scaricarlo e provarlo prima che sia troppo tardi: avrete poco più di 2 settimane di tempo per potervi mettere alla pari e scoprire la storia di Arthur Morgan.

Ad ogni modo, PlayStation Plus si sta preparando a un nuovo mese di grandi omaggi: sono stati svelati ufficialmente i giochi gratis di settembre, anticipati correttamente dal “solito” leak.

Cogliamo dunque l’occasione per ricordarvi di riscattare i giochi gratis di agosto su PlayStation Plus, dato che resteranno disponibili soltanto per pochi giorni.