PlayStation Plus, disponibili i giochi gratis di agosto

PlayStation Plus ha da poco svelato i giochi gratis di agosto, i quali vedono il ritorno di due classici PlayStation in versione remake, disponibili a partire dalla giornata di oggi (2 agosto).

Tutti i possessori di PS4 e PS5 (trovate il DualSense anche su Amazon) potranno da ora divertirsi con i consueti titoli gratuiti da scaricare per tutti gli abbonati al servizio.

Se di base l’elenco dei giochi di questo mese è abbastanza ricca, grazie alla presenza di una serie di giochi davvero notevoli, ora finalmente potremo metterci sopra le mani.

Ricordiamo anche che nel catalogo approderà anche un’intera serie nella sua interezza, specie per chi ama i titoli targati SEGA.

I giochi gratis di agosto scaricabili a partire da ora sono:

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (PS4/PS5)

Yakuza: Like A Dragon (PS4/PS5)

Little Nightmares (PS4)

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 è il rifacimento dei classici titoli di skateboard sviluppato da Vicarious Visions e pubblicato da Activision, mentre Yakuza: Like A Dragon è il JRPG della storica serie di SEGA firmata Yakuza Studio.

Ultimo ma non meno importante, Little Nightmares è «un oscuro e stravagante racconto dove ti confronterai con le paure della tua infanzia mentre aiuterai Six a fuggire», come recita la descrizione ufficiale.

Come saprete, per poter usufruire di questi giochi gratis avete bisogno almeno di un abbonamento Essential, sebbene i titoli sono ovviamente inclusi anche in Extra e Premium.

Se non avete le idee chiare, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato quali giochi gratis vengono aggiunti in ogni livello di abbonamento.

Ma non solo: se invece avete intenzione di destreggiarvi tra i vari tier di abbonamento, vi consigliamo invece di consultare la nostra guida ai prezzi della nuova versione del servizio premium di Sony.

Infine, avete letto che gli abbonati a PlayStation Plus in Asia riceveranno questo mese anche un titolo extra tra i giochi messi a disposizione (con sommo disappunto per gli utenti europei ed americani)?