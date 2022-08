PlayStation Plus Extra e Premium, ecco i 17 nuovi giochi gratis in arrivo

PlayStation Plus Extra e Premium si arricchiscono ulteriormente, perché tra big PlayStation e grandi classici verranno aggiunti ben 17 giochi gratis agli abbonamenti.

Per poter accedere ai tanti nuovi giochi gratis inclusi basterà essere iscritti alla tier Extra (potete acquistare una gift card dedicata su Amazon), ma naturalmente saranno disponibili anche per gli utenti in possesso di un abbonamento Premium.

Una lista sempre in grande evoluzione, che di mese in mese vi permette di giocare a tantissimi titoli (e alcuni davvero molto importanti).

Il tutto mentre i “normali” giochi gratis di PlayStation Plus continuano ad essere pubblicati: ecco quelli di settembre 2022.

Il mese di settembre porta altri 17 giochi gratis all’interno di PlayStation Plus Extra e Premium, ovviamente divisi tra i più moderni e classici.

Ecco le nuove aggiunte del catalogo giochi di Extra e Premium, che saranno disponibili dal 20 settembre:

Deathloop | PS5

Assassin’s Creed Origins | PS4

Watch Dogs 2 | PS4

Dragon Ball Xenoverse 2 | PS4

Spiritfarer: Farewell Edition | PS4

Chicory: A Colorful Tale | PS4

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 | PS4, PS5

Alex Kidd in Miracle World DX | PS4, PS5

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show | PS4

Rayman Legends | PS4

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition | PS4

Per quanto riguarda invece i giochi classici, disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus Premium, ecco i giochi in arrivo il 20 settembre:

Syphon Filter 2 | PS1

The Sly Collection | PS3

Sly Cooper: Thieves in Time | PS3

Toy Story 3 | PSP

Kingdom of Paradise | PSP

Bentley’s Hackpack | PS3

Nel frattempo vi ricordiamo che avete tempo fino al 5 settembre per scaricare gli altri giochi gratis di agosto: Yakuza: Like A Dragon, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 e Little Nightmares.

La line-up di PlayStation Plus è particolarmente estesa e può essere difficile riuscire a trovare i videogiochi che vi interessano maggiormente: per questo motivo abbiamo pensato di venirvi incontro proponendovi tutti i giochi gratis inclusi con Extra e con PlayStation Plus Premium.