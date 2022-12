PlayStation Plus Extra e Premium dirà addio a un nuovo gioco gratis a dicembre

PlayStation Plus Extra e Premium alla fine saluteranno due giochi gratis alla fine del mese di dicembre: i fan hanno infatti scoperto che un nuovo gioco di ruolo apprezzato dalla community sta per lasciare definitivamente il servizio.

Sembra dunque che Assassin’s Creed Valhalla (lo trovate su Amazon), sfortunatamente, non sarà l’unico titolo pronto a dire addio al servizio in abbonamento di casa Sony, ma durante la stessa giornata ci saluterà anche una produzione di casa Obsidian.

Come riportato da Game Rant, la pagina PlayStation Store di Pillars of Eternity Complete Edition segnala infatti che il titolo sarà ufficialmente rimosso dal 20 dicembre 2022, ovvero la stessa giornata in cui il big di casa Ubisoft non sarà più disponibile gratuitamente.

Controllare manualmente le pagine di PS Store è, al momento, l’unico modo per poter sapere con certezza quali titoli saranno rimossi dal servizio in abbonamento: come potete verificare voi stessi al seguente indirizzo, viene segnalato che l’offerta terminerà alle ore 10.00 della stessa giornata, a conferma che da quel momento non sarà più disponibile.

Tenuto conto di questa nuova triste aggiunta, di seguito vi riporteremo dunque la lista con i giochi gratis che sono stati confermati in uscita dai cataloghi di PlayStation Plus Extra e Premium per il 20 dicembre 2022:

Assassin’s Creed Valhalla

Pillars of Eternity Complete Edition

Ricordiamo che la Complete Edition è la versione definitiva del gioco di ruolo narrativo realizzato da Obsidian, che include tutti i contenuti aggiuntivi precedentemente rilasciati e nuovi controlli appositamente disegnati per le versioni console.

Se siete attualmente iscritti al servizio di casa Sony, avete dunque poco più di due settimane di tempo per poter provare questa grande avventura senza alcun costo aggiuntivo.

Naturalmente, vi ricordiamo che lo stesso ragionamento vale anche per Assassin’s Creed Valhalla: si tratta di un arco di tempo sufficiente per poter provare tutti i suoi contenuti, incluso il DLC gratuito aggiunto proprio poche ore fa con l’ultimo aggiornamento.

Nel frattempo, ricordiamo che gli utenti iscritti a Premium possono anche scaricare un’ora di prova gratuita di una nuova esclusiva PS5. Inoltre, tra pochi giorni saranno ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis Essential, confermati nella scorsa giornata da PlayStation Plus.