PlayStation Plus, ecco i giochi gratis di gennaio svelati da un leak

Non poteva mancare, neanche stavolta, il puntuale leak mensile di PlayStation Plus per quanto riguarda i giochi gratis.

Come ormai sanno anche i muri, il servizio di abbonamento di PlayStation vi permette di avere alcuni giochi gratis ogni mese per PS4 e PS5.

I giochi gratis di dicembre hanno confermato questa tendenza, con alcuni titoli per entrambe le generazioni di console di Sony.

PlayStation Plus ha fatto discutere moltissimo questo mese, perché uno dei giochi gratis offerti si è rivelato essere una sorta di demo creata per l’occasione.

Come i più attenti di voi sapranno, è quasi una tradizione che i leak svelino in anticipo i giochi gratis di PlayStation Plus del mese successivo, i quali spesso si rivelano anche molto precisi.

Anche stavolta arriva l’anticipazione da Dealabs, che già lo scorso mese aveva anticipato con assoluta precisione la lineup di titoli gratuiti per PS4 e PS5.

Si tratta di due videogiochi disponibili per la nuova generazione di PlayStation mentre uno, anche discretamente importante, sarà solo su PlayStation 4:

Stando al leak del portale, di cui vi riportiamo sopra l’immagine di riferimento, questi saranno i giochi gratis di PlayStation Plus di gennaio 2022:

Deep Rock Galactic

DiRT 5

Persona 5 Strikers

Tre titoli molto interessanti, dove Persona 5 Strikers è sicuramente il titolo che spicca di più. Sicuramente una lineup da tenere in considerazione, anche perché Deep Rock Galactic è un multiplayer di grande valore.

Vi ricordiamo che questa selezione è solo provvisoria, frutto di un leak da una fonte pur credibile, ma non c’è nessuna conferma di Sony che, a questo punto, aspettiamo puntuale.

A dicembre, come dicevamo, PlayStation Plus ha fatto discutere ma, a sorpresa, ha fatto anche dei regali inaspettati.

Uno di questi riguarda anche Final Fantasy VII Remake, perché è arrivato il tanto atteso upgrade gratuito per la versione PlayStation 5 del gioco.

Vediamo se, nel corso del 2022, PlayStation Plus deciderà cosa vuole fare da grande e come gestirà i suoi bonus.