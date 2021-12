PlayStation Plus, annunciati i giochi gratis di dicembre

Sony ha svelato la lineup di nuovi arrivi su PlayStation Plus nel mese di dicembre, ormai sopraggiunto.

PlayStation Plus è il servizio in abbonamento della casa giapponese, che permette di portarsi a casa giochi ogni mese, spazio cloud per i salvataggi e multiplayer online.

I giochi gratis di novembre saranno disponibili ancora per qualche giorno, e comprendono un divertissimo multiplayer online di recente pubblicazione.

Come vedrete dal post qui sotto, è arrivata la conferma dei numerosi leak, provenienti da più fonti, riguardanti i giochi gratis del mese di dicembre.

I nuovi ingressi di PlayStation Plus nel mese di dicembre saranno:

Play the hero or become the villain with this month’s PlayStation Plus games

Godfall: Challenger Edition, Lego DC Super-Villains and Mortal Shell join the line-up on 7th December: https://t.co/jIkB1kOOzY pic.twitter.com/SV8vjrK7Yk

— PlayStation Europe (@PlayStationEU) December 1, 2021