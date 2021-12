PlayStation Plus ci ripensa: l’upgrade PS5 di Final Fantasy VII Remake è gratis!

Uno dei regali maggiormente graditi dagli utenti iscritti a PlayStation Plus degli ultimi mesi è stato sicuramente Final Fantasy VII Remake, il grandioso rifacimento di uno dei capitoli della saga di Square Enix più amati di sempre.

La sua inclusione su PlayStation Plus aveva però fatto storcere il naso a più di un giocatore, in quanto la versione gratuita disponibile per gli iscritti era scaricabile con un grandissimo limite per tutti gli utenti interessati alla next-gen.

Non è stato infatti possibile aggiornare Final Fantasy VII Remake alla versione PS5, costringendo dunque chi lo aveva ottenuto gratis ad acquistarlo nuovamente per ottenere l’edizione next-gen.

Anche questo mese si è verificata nuovamente un’operazione simile per l’abbonamento, dato che non è possibile aggiornare Mortal Shell gratis alla versione migliorata.

Fortunatamente, dopo le polemiche arrivate in seguito alla controversa decisione, sembra che Square Enix abbia finalmente deciso di cambiare idea, annunciando una gradita sorpresa a tutti gli utenti.

Come riportato da TheGamer, il publisher ha infatti annunciato che a partire da questo mercoledì sarà possibile aggiornare la propria copia di Final Fantasy VII Remake gratuitamente alla versione PS5, senza alcun costo aggiuntivo.

Naturalmente sarà necessario aver riscattato il titolo nel mese di marzo grazie a PlayStation Plus, oltre ad essere ancora attualmente iscritti all’abbonamento per poter usufruire di questo gioco gratis.

Starting this Wednesday…

• PS Plus subscribers who previously redeemed @FinalFantasy VII Remake via @PlayStation Plus will be able to upgrade to the PS5 version of the game.

• Episode Intermission, the DLC featuring Yuffie Kisaragi, will be 25% off for a limited time! pic.twitter.com/mnkCIRR586

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) December 19, 2021