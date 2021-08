PlayStation Plus, ultimo giorno per scaricare quattro giochi gratis

PlayStation Plus ha voluto ricordare ai proprio utenti che oggi è l’ultimo giorno disponibile per poter scaricare quattro giochi gratis, disponibili per il mese di luglio.

A partire da domani, PlayStation Plus renderà infatti disponibili tre nuovi titoli disponibili gratuitamente per il mese di agosto: significa che sono le ultime ore a disposizione per riscattare la line-up di luglio.

Tra questi è stato disponibile sul servizio un nuovo gioco PS5 al day one: la giornata odierna è dunque la vostra ultima occasione per poter fare vostro questo e altri titoli senza costi aggiuntivi.

I videogiochi gratuiti di agosto sono invece già stati svelati negli scorsi giorni: uno di questi era inoltre stato anticipato durante l’ultimo State of Play.

Ricordiamo che i giochi gratis di luglio, che stanno per lasciare la selezione di PlayStation Plus, sono Call of Duty Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds e Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, con l’aggiunta di A Plague Tale Innocence per gli utenti PS5.

A Plague Tale Innocence è l’apprezzato gioco story-driven reso disponibile su PlayStation Plus fin dal day one su next-gen: un’operazione simile a quanto accaduto con Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, l’edizione definitiva del picchiaduro di SEGA che dopo due mesi sta per lasciare il catalogo.

Call of Duty Black Ops 4 si è invece fatto amare dagli appassionati della saga non solo per il suo gameplay, ma anche per via della modalità Blackout, il battle royale che ha ispirato la nascita di Call of Duty Warzone.

WWE 2K Battlegrounds vi permetterà invece di partecipare a folli battaglie arcade con i vostri eroi del wrestling preferiti, offrendo tanti potenziamenti ed abilità speciali.

PS Plus members, this is your last chance to download July's games before the August lineup arrives on Tuesday! Get 'em here: https://t.co/10OSA7REMd pic.twitter.com/47eAek6fj5 — PlayStation (@PlayStation) August 1, 2021

Tutti e quattro i giochi saranno disponibili gratuitamente fino a martedì 3 agosto, giornata in cui arriveranno le nuove selezioni gratuite di agosto.

Significa che oggi lunedì 2 agosto è l’ultima giornata a vostra disposizione per poter riscattare i giochi: se non l’avete ancora fatto, vi suggeriamo di dirigervi alla pagina ufficiale degli abbonamenti per aggiungerli al vostro account direttamente via web, anche se non siete in possesso di una PS5.

PS5 ha raggiunto un numero di giochi gratuiti da record grazie a PlayStation Plus, e la cifra sta per aumentare ulteriormente grazie alla line-up di agosto.

Ha impressionato particolarmente anche la durata dei giochi offerti in regalo, già senza la line-up di agosto in grado di offrire fino a 300 ore di divertimento.

Nel frattempo, gli utenti hanno scoperto che i giochi in regalo su PlayStation Plus seguono un particolare schema, confermato dall’annuncio del prossimo titolo PS5 gratuito.