PlayStation Plus, disponibile a sorpresa un nuovo bonus gratis

Le ultime ore sono state sicuramente molto importanti per tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus, dato che sono state cariche di tanti grandi novità da parte di Sony.

Dopo numerose voci di corridoio è stato infatti confermato il nuovo PlayStation Plus, che offrirà diverse tier di iscrizione in grado di garantire un ampio catalogo di videogiochi e fondendo PS Now al suo interno.

Sebbene l’annuncio sia stato seguito da numerose polemiche da parte dei fan, resta comunque innegabile che la strategia rappresenta una vera rivoluzione per il futuro del servizio in abbonamento.

Durante la scorsa giornata sono invece stati annunciati i nuovi giochi gratis di aprile, confermando i leak emersi nelle precedenti ore, ma per gli utenti iscritti al servizio le sorprese non sono finite qui.

Sony ha infatti segnalato tramite Shuhei Yoshida che da questo momento è disponibile un nuovo bonus gratis riscattabile per tutti gli abbonati, dedicato a uno dei free-to-play più amati dai suoi utenti.

Per un periodo limitato, potrete infatti ottenere un pacchetto promozionale di Genshin Impact che include tanti utili oggetti extra per la vostra avventura.

Entrando nello specifico, grazie alla promozione di PlayStation Plus potrete ottenere 20x Hero’s Wit, 15x Mystic Enhancement Ore, 50.000 Mora e 2x Fragile Resin: un utile regalo dunque per facilitare al meglio i progressi e premiare la fedeltà degli abbonati.

Riscattare questo regalo è semplicissimo: non dovrete fare altro che dirigervi al seguente link e cliccare sul pulsante «Aggiungi al carrello»: dopo aver completato la transazione, senza dover spendere un centesimo, avrete immediatamente accesso ai nuovi oggetti aggiuntivi.

L’offerta promozionale sarà valida fino alla mezzanotte dell’11 maggio, dunque se siete fan di Genshin Impact vi suggeriamo di riscattare il prima possibile questo bonus a sorpresa.

Vi consigliamo inoltre di controllare accuratamente il catalogo di PlayStation Plus Collection: uno dei giochi più amati sta per lasciare il catalogo in tempi brevi, dunque il nostro consiglio è quello di scaricarlo prima che sia troppo tardi.