Resident Evil, il 31 luglio potrebbe essere una data da segnare per i collezionisti

Pare che Capcom rilascerà copie fisiche native dei remake di Resident Evil 2 e 3 e di Resident Evil 7: Biohazard su console PS5, tanto che ora sarebbe sbucata una data.

Mentre i fan sono quindi in attesa di Resident Evil 9 - che pare avrà il budget più alto mai raggiunto da un capitolo della serie Capcom - presto sarà forse tempo di riscoprire alcuni recenti classici.

Capcom sembra intenzionata a ripubblicare su PS5 alcuni dei suoi recenti remake, tanto che ora è sbucata una data: 31 luglio 2024.

Come riportato anche da GameRant, infatti, le copie fisiche di Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7 per PS5 sono state recentemente avvistate sul sito di un rivenditore rumeno.

I giochi in questione hanno ricevuto versioni digitali native per PS5 dopo il lancio originale, ma non hanno mai avuto una versione fisica.

Con il successo di questi capitoli, non sorprende che questa situazione stia per cambiare, con le versioni fisiche per PS5 di RE2, RE3 e RE7 apparse (per breve tempo) sul sito di un rivenditore rumeno chiamato Jocurinoi RO.

Come rilevato da RinoTheBouncer e AlexCardinal21, il sito web riportava i giochi RE con la data di uscita del 31 luglio, con tanto di pagine per il pre-ordine, ma da allora tutte le menzioni di questi giochi sono state rimosse.

Sebbene Capcom non abbia ancora confermato queste versioni fisiche, il fatto che tutti questi Resident Evil abbiano già una versione digitale per PS5 conferisce maggiore credibilità all'indiscrezione.

Ricordiamo in ogni caso che Capcom ha recentemente confermato di avere cinque giochi di Resident Evil attualmente in fase di sviluppo, ed è probabile che questi progetti includano Resident Evil 9 e il remake di Resident Evil 5.

Nell'attesa, sempre Capcom ha deciso di scontare numerosi capitoli della serie di Biohazard su Steam, offerti a prezzo davvero basso per un periodo limitato.