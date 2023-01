PlayStation Plus, i giochi gratis di febbraio 2023 appaiono in anticipo

Le tradizioni videoludiche sembrano non abbandonare il 2023, perché è emersa in rete nuovamente la lista completa dei giochi gratis di febbraio in arrivo su PlayStation Plus, tramite la solita fonte che mensilmente rivela i giochi gratis in arrivo.

Giochi che, come sapete, sono inclusi all’interno del servizio in abbonamento di Sony (che trovate su Amazon) e che ogni mese vengono aggiornati.

Il 2023 è infatti iniziato con una selezione di giochi davvero importanti, che ancora per qualche giorno potete scaricare.

Una lista che ormai puntualmente viene anticipata dal solito leak, che anche prima dell’arrivo dell’annuncio dei giochi gratis di gennaio 2023 era stata svelata correttamente.

Anche stavolta la stessa fonte ci rivela in anteprima i giochi gratis che apparirebbero a febbraio 2023 all’interno dei servizi offerti da PlayStation Plus.

billbil-kun, questo l’account al centro del ricorrente leak, ha svelato ancora una volta su Twitter la lista dei giochi offerti:

PREMIERE February 2023 PS Plus Monthly Games (+DLC) OlliOlli World (PS5 | PS4)

Mafia Definitive Edition* (PS4)

Evil Dead The Game (PS5 | PS4)

Destiny 2 Beyond Light [DLC] (PS5 | PS4) ⌛️Feb 7th – March 6th *Other titles may replace Mafia DE or be added in some regions pic.twitter.com/y8F9tgYxon — billbil-kun (@billbil_kun) January 29, 2023

I giochi gratis a febbraio 2023 offerti sarebbero:

OlliOlli World (PS5 | PS4)

Mafia Definitive Edition (PS4)

Evil Dead The Game (PS5 | PS4)

Destiny 2 Beyond Light [DLC] (PS5 | PS4)

Una selezione davvero niente male visto che OlliOlli World è relativamente recente e Mafia Definitive Edition è comunque un titolo importantissimo, anche se più datato.

Tuttavia proprio per quest’ultimo titolo viene fatta una nota importante, ovvero che in alcune regioni potrebbe non essere presente.

Ovviamente non ci resta che aspettare la solita conferma di PlayStation Plus che, se le cose vanno come al solito, probabilmente darà ulteriore veridicità a questo leak ricorrente.

Manca poco, in ogni caso, per sapere quali saranno i giochi che saranno scaricabili dal 7 febbraio al 6 marzo per tutti gli abbonati.

Se non altro abbiamo un’altra certezza, ovvero che a febbraio ci saranno dei titoli che saluteranno il catalogo di PlayStation Plus: ecco quali.

E per i giochi in prova c’è un titolo davvero molto importante, ovvero The Last of Us Part I che potrete provare in parte.