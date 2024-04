Stellar Blade includerebbe un'immagine razzista (che sarà corretta)

Stellar Blade sta per uscire, sebbene a quanto pare le polemiche attorno al gioco non sembrano volersi placare.

La nuova e attesa esclusiva PS5 sviluppata da Shift Up (che potete preordinare su Amazon) ha in ogni caso già conquistato i giocatori.

Vero anche che il livello di violenza di Stellar Blade oltre ad alcune sterili polemiche sul design della protagonista avevano fatto discutere la community.

Ora, come riportato anche da IGN US, Sony ha dichiarato che rimuoverà un'immagine di Stellar Blade che sembra fare riferimento a insulti razzisti, sostenendo che l'inclusione della frase sia stata involontaria.

L'immagine, che sembra combinare due elementi visivi in una singola frase, è stata scoperta durante l'analisi del gioco dalla redazione americana.

Il cosiddetto "R Shop" fa riferimento a Roxanne, che è una delle informatrici del gioco. Il graffito "Hard", invece, può essere trovato in numerose aree.

In una dichiarazione rilasciata sempre alla redazione IGN US, PlayStation ha spiegato che lo sviluppatore Shift Up non aveva intenzione di creare un'immagine offensiva, promettendo di rimuoverla come parte dell'aggiornamento del day-one di Stellar Blade.

«La disposizione di due grafiche vicine tra loro in Stellar Blade ha portato a una frase offensiva non intenzionale», recita la dichiarazione di PlayStation.

E ancora, il publisher ha spiegato che: «Shift Up non aveva intenzione di creare un'arte offensiva e sostituirà il graffiti con l'aggiornamento del day-one».

Questa polemica arriva dopo un post dell'account ufficiale di Stellar Blade sui social, che ha confermato che tutte le versioni del gioco sviluppato in Corea del Sud, compresa quella giapponese, saranno prive di censure.

Ad ogni modo, polemiche a parte, nella nostra recensione del gioco vi abbiamo spiegato che «fatte le debite proporzioni, Stellar Blade può essere definito come il Nier Automata di questa generazione di console, non solo per le evidenti somiglianze in fatto di trama, gameplay ed ambientazione, ma perché Shift Up è riuscita nel non facile compito di mettere insieme un sistema di combattimento frenetico eppure discretamente tecnico con un cast di personaggi ristretto ma memorabile, condendo il tutto con una colonna sonora di grande spessore.»