Gran Turismo 7 si aggiorna introducendo in esclusiva... un'auto elettrica!

Mentre la mobilità elettrica cerca di farsi strada (è proprio il caso di dirlo, ndr) sul mercato, come vi raccontiamo quotidianamente nella divisione MotorLabs del nostro sito gemello Tom's Hardware, anche Gran Turismo 7 ha aperto le porte al mondo delle cosiddette auto green.

L'aggiornamento 1.46, disponibile da qualche ora, ha infatti introdotto tre nuove auto — tra le quali una elettrica creata appositamente per il gioco, come svelato da PlayStation Blog.

La prima è proprio la ŠKODA Vision Gran Turismo, un concept car elettrico a trazione integrale firmato dalla prestigiosa casa automobilistica ceca. Questo veicolo, pensato esclusivamente per l'universo di Gran Turismo, segna la prima apparizione di ŠKODA nella serie.

Si ispira alla leggendaria Škoda 1100 OHC Spyder del 1957, sviluppata originariamente per la 24 ore di Le Mans, e viene descritto come non solo un omaggio storico, ma anche un'esplorazione delle possibilità del design automobilistico futuro, che mescola qui anche alcuni look che siamo soliti vedere in formula E.

Dotata di due motori elettrici gemelli da 200 kW ciascuno, uno per asse, la ŠKODA Vision è in grado di erogare una potenza combinata di 800 kW, ovvero 1.072 BHP. Insomma, sembra che ci sia da divertirsi a pilotarla in Gran Turismo 7, perché la potenza non le manca.

In aggiunta, l'update porta tra le possibilità del vostro garage anche la AFEELA Prototype 2024, nata dalla collaborazione tra Sony e Honda e presentata all'inizio del CES 2024. Il design esterno unisce la tradizionale forma berlina hatchback a una silhouette aerodinamica, impreziosita da una miriade di sensori, tra cui l'unità LiDAR posizionata sul tetto anteriore, che garantiscono un'assistenza alla guida naturale e precisa.

L'altro veicolo che arriva con l'update è la Chevrolet Chevelle SS 454 Sport Coupe '70, apprezzata nell'ambiente del drag racing per la sua potenza straordinaria. Il 1970 ha visto questo modello diventare uno dei mezzi intermedi più potenti sul mercato, grazie soprattutto alle versioni del motore 454 ci, con l'opzione LS6 che raggiungeva i 449,7 BHP, facendola diventare una vera leggenda nelle corse.

Vi ricordiamo che Gran Turismo 7 è disponibile su PS5 e su PS4.