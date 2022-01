PlayStation Plus, annunciati i giochi gratis di febbraio

Sony ha svelato la lineup di nuovi arrivi su PlayStation Plus nel mese di febbraio, ormai sopraggiunto.

PlayStation Plus è il servizio in abbonamento della casa giapponese, che permette di portarsi a casa giochi ogni mese, spazio cloud per i salvataggi e multiplayer online.

I giochi gratis di gennaio saranno disponibili ancora per qualche giorno, e comprendono uno dei titoli della serie di Persona.

Come vedrete dal post qui sotto, stavolta siamo arrivati illesi senz i soliti e numerosi leak, provenienti da più fonti, riguardanti i giochi gratis del mese di turno.

I giochi gratis di febbraio di PlayStation Plus saranno:

UFC 4 (PlayStation 4)

(PlayStation 4) Planet Coaster: Console Edition (PlayStation 5)

(PlayStation 5) Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot adventure (PlayStation 4)

Come di consueto, si tratta di tre titoli introdotti per la prima volta sul servizio in abbonamento di Sony per le sue console.

Due sono per PlayStation 4, utilizzabili anche su PlayStation 5 grazie alla retrocompatibilità, mentre uno è solo per PS5.

Si tratta di UFC 4, titolo sportivo dedicato al mondo delle arti marziali miste. Ecco la descrizione:

Crea la tua leggenda in EA SPORTS UFC 4. In EA SPORTS UFC 4, il combattente che diventerai è determinato dallo stile di lotta, dai risultati ottenuti e dalla tua personalità. Non importa come o dove giochi EA SPORTS UFC 4: ci sarai sempre tu al centro di ogni combattimento.

Per la disponibilità di questo tris bisognerà attendere fino al prossimo 2 febbraio, e resteranno riscattabili fino al 1 marzo.

Vi ricordiamo che potete riscattare i giochi PS5 anche senza possedere la console: ecco come dovete fare.

PlayStation Plus ha battuto di recente un nuovo record, dimostrandosi un servizio molto apprezzato e richiesto dai fan.

Di recente c’è stato anche un grande movimento negli studi Sony, acquisizioni di team di sviluppo a sorpresa.