PlayStation Plus, annunciati i giochi gratis di gennaio

Sony ha svelato la lineup di nuovi arrivi su PlayStation Plus nel mese di gennaio, ormai sopraggiunto.

PlayStation Plus è il servizio in abbonamento della casa giapponese, che permette di portarsi a casa giochi ogni mese, spazio cloud per i salvataggi e multiplayer online.

I giochi gratis di dicembre saranno disponibili ancora per qualche giorno, e comprendono uno dei giochi di lancio di PlayStation 5.

Come vedrete dal post qui sotto, è arrivata la conferma dei numerosi leak, provenienti da più fonti, riguardanti i giochi gratis del mese di gennaio.

I nuovi ingressi di PlayStation Plus nel mese di gennaio saranno:

Deep Rock Galactic (PS5 e PS4)



(PS5 e PS4) Persona 5 Strikers (PS4)



(PS4) Dirt 5 (PS5 e PS4)



Persona 5 Strikers, Deep Rock Galactic, and Dirt 5 are available with PlayStation Plus starting January 4. Full details: https://t.co/ehw153oCPc pic.twitter.com/BLrE2Zh0vY — PlayStation (@PlayStation) December 29, 2021

Come di consueto, si tratta di tre titoli introdotti per la prima volta sul servizio in abbonamento di Sony per le sue console.

Due sono per PlayStation 4, utilizzabili anche su PlayStation 5 grazie alla retrocompatibilità, mentre uno è solo per PS4.

Si tratta di Persona 5 Strikers, seguito in stile musou dell’acclamatissimo JRPG di Atlus, ovvero Persona 5. Ecco la descrizione:

Unisciti ai Ladri Fantasma e lotta contro la corruzione che sta invadendo le città del Giappone. Quando si sviluppa una realtà distorta, una vacanza estiva con gli amici prende una svolta imprevista. Svela la verità e riscatta i cuori delle persone imprigionate nel centro della crisi!

Per la disponibilità di questo tris bisognerà attendere fino al prossimo 4 gennaio, e resteranno riscattabili fino al 1 febbraio.

Vi ricordiamo che potete riscattare i giochi PS5 anche senza possedere la console: ecco come dovete fare.

PlayStation Plus ha battuto di recente un nuovo record, dimostrandosi un servizio molto apprezzato e richiesto dai fan.

Di recente c’è stato anche un grande movimento negli studi Sony, acquisizioni di team di sviluppo a sorpresa.