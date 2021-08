PlayStation Plus, un bug sta negando l’accesso ai giochi

Alcuni utenti iscritti a PlayStation Plus stanno riscontrando un problema durante l’accesso ai titoli gratuiti riscattati in precedenza.

Il malfunzionamento del servizio in abbonamento di Sony è apparso in misura crescente nel corso dell’ultima settimana, ed è stato menzionato anche su Reddit.

Al netto di questo inconveniente, il prossimo gioco per PS5 sarebbe appena stato svelato (ma l’informazione è da prendere con una certa cautela).

Intanto Sony starebbe lavorando a una versione premium che potrebbe arricchire il servizio con tante funzionalità inedite.

Come menzionato in apertura, molti utenti stanno segnalando di non riuscire a effettuare l’accesso a una serie di giochi riscattati tramite PlayStation Plus.

I titoli menzionati dai giocatori finora includono anche Call of Duty Black Ops 3 e Call of Duty Modern Warfare, mentre Sony non ha ancora commentato l’accaduto.

Il caso è venuto alla luce la settimana scorsa grazie un post su Reddit nel quale un utente ha portato l’attenzione su problema. I commenti di altri videogiocatori incorsi nello stesso inconveniente sono stati numerosi.

I giochi bloccati riportano il simbolo di PlayStation Plus accompagnato da un lucchetto, a simboleggiare la mancata disponibilità del prodotto selezionato.

Il post è stato accompagnato da un’immagine che riporta perfettamente quanto descritto (via GameRant):

Oltre ai titoli già citati, in alcuni casi risultano inaccessibili anche Shadow of The Tomb Raider, Virtua Fighter Ultimate Showdown, Wreckers, Destruction AllStars e Hitman.

In attesa che Sony risolva (si spera tempestivamente) il problema, va evidenziato che il servizio ha perso circa un milione di iscritti tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.

Sembra inoltre che i giochi destinati a PS5 seguano un vero e proprio schema, che potrebbe aiutarvi a dedurre quali potrebbero essere i prossimi.

Una buona notizia arriva dal fattore longevità: i prodotti messi a disposizione nel 2021 vi terranno impegnati per almeno 300 ore.