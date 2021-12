PlayStation Now svela i giochi di dicembre (c’è anche GTA)

È tempo di scoprire i nuovi giochi in arrivo su PlayStation Now per il mese di dicembre, che sono stati appena annunciati da Sony.

Il servizio in abbonamento, vi ricordiamo, vi permette di giocare a una libreria di videogiochi on demand davvero notevoli.

Già novembre si è rivelato essere un mese realmente sorprendente, sebbene ora anche questa fine 2021 promette di non essere da meno.

Chissà se le aggiunte faranno dimenticare la recente querelle circa il gioco PlayStation Plus ritenuto una “truffa” da un discreto numero di giocatori infuriati.

PlayStation Now aggiungerà infatti Final Fantasy X | X-2 HD Remaster, Grand Theft Auto III: The Definitive Edition, John Wick Hex e Spitlings come parte della sua lineup di dicembre (via Gematsu).

Il primo (o dovremmo dire i primi) è la piccola collection che include le imprese di Tidus e Yuna targate Square Enix, mentre il secondo è il terzo capitolo della saga di Grand Theft Auto, riproposto in una versione rimasterizzata che ha parecchio fatto discutere.

John Wick Hex è invece il divertente sparatutto isometrico basato sul franchise di successo con protagonista Keanu Reeves mentre Spitlings è un caotico action arcade da uno a quattro giocatori e basato quindi sulla cooperazione.

I nuovi titoli saranno in ogni caso disponibili a partire dal 7 dicembre prossimo, ossia durante la giornata di domani.

Una selezione, quella dei giochi gratuiti di dicembre di PS Plus, che va quasi a braccetto coii titoli che sono stati annunciati questo mese per PS Plus.

Ma non solo: avete letto anche che pare proprio che PlayStation avrà un servizio in abbonamento, nome in codice Spartacus, e che arriverà nella primavera del 2022?

Infine, nei giorni scorsi vi avevamo parlato di come il servizio in abbonamento di PlayStation avrebbe dovuto trovare una direzione nuova.