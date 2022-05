PlayStation Now, ecco i giochi gratis di maggio

Sony ha appena annunciato i giochi gratis di maggio per tutti gli abbonati a PlayStation Now: si tratta di quattro titoli davvero molto interessanti, disponibili a partire dalla giornata di domani, 3 maggio 2022.

Del resto, gli abbonati al nuovo PlayStation Plus (potete approfittare delle offerte su Amazon a riguardo) non disdegnano le novità del Now.

Nell’ormai prossimo mese di giugno gli utenti PlayStation potranno mettere le mani nel nuovo servizio in abbonamento di Sony, che vedrà la fusione di PS Plus e PS Now.

I giochi PS Now di maggio sono:

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4

Soulcalibur VI

Secret Neighbor

Blasphemous

La descrizione del gioco dedicato a Naruto recita:

L’ultimo capitolo dell’acclamata serie STORM ti condurrà attraverso un’avventura colorata e mozzafiato. Sfrutta il sistema di battaglia completamente rinnovato e lasciati coinvolgere negli scontri più epici mai visti nella serie NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM!

Soulcalibur VI è invece il leggendario picchiaduro a incontri della serie sviluppato e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, divenuto col tempo un punto di riferimento del genere.

Secret Neighbor è invece un gioco multiplayer social horror in continua sviluppo ambientato nell’universo di Hello Neighbor.

Ultimo ma non meno importante, Blasphemous: si tratta di un gioco d’azione per giocatori che non temono il game over, che unisce i combattimenti frenetici di un hack-n-slash con una narrazione di peso, attraverso l’esplorazione di un universo composto da livelli non lineari.

