Square Enix potrebbe essere protagonista di PlayStation Showcase con un’esclusiva

Il prossimo PlayStation Showcase è uno degli appuntamenti più attesi del momento da tutti i fan Sony, e non solo.

Dopo che i giocatori hanno spolpato Returnal tra gli ultimi titoli su PlayStation 5, siamo tutti curiosi di avere informazioni sui tanti titoli in sviluppo.

Anche perché il PlayStation Showcase si sta caricando di aspettative molto alte, con nomi importanti che ci mettono il proverbiale carico da novanta.

Un evento che, nel caso vi fosse sfuggito, seguiremo in diretta su Twitch nel nostro canale per commentare insieme tutte le novità.

E non bastano gli annunci della sola Sony, perché a quanto pare potrebbe tornare una grande esclusiva Square Enix di cui non si sa più niente da un po’.

Parliamo di Forspoken, che finalmente potrebbe fare il suo ritorno proprio durante l’evento in una cornice dedicata al publisher, che di recente ha pubblicato Final Fantasy VII Remake Intergrade proprio sull’ultima console Sony.

Come riportato dai colleghi di PushSquare non ci sono delle conferme reali, ma uno strano tempismo da parte di uno dei talent coinvolti nella produzione dell’atteso open world.

Ella Balinska, la star di Forspoken che presta voce e volto alla protagonista, attraverso il suo profilo Instagram ha lasciato intendere che presto arriveranno delle notizie proprio sull’atteso titolo.

L’attrice non fa esplicito riferimento al prossimo evento Sony, ma va detto che il tempismo con l’arrivo del PlayStation Showcase di qui a poco è abbastanza sospetto.

Di sicuro alimenta l’hype per l’evento, e anche per il titolo in sé, visto che Forspoken si porta dietro la grossa responsabilità data dalle alte aspettative dei giocatori su PS5.

Forspoken è stato annunciato parecchio tempo fa, e da allora non si sa più granché sulla produzione Square Enix, se non delle informazioni sparse.

Anche sulla data di uscita ci sono dei dubbi, perché la release potrebbe slittare rispetto al generico 2022 fino a ora identificato, secondo delle fonti abbastanza affidabili.

L’obiettivo della produzione è sicuramente molto alto, perché da Square Enix le intenzioni sono quelle di rendere Forspoken uno dei migliori giochi per PS5 dal punto di vista tecnico.