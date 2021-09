Final Fantasy XVI, nuovo trailer in arrivo? Spunta la data

Final Fantasy XVI è stata una delle sorprese dello showcase di PlayStation 5 dello scorso settembre, e da allora non ne abbiamo più saputo granché.

I fan della saga Square Enix sono al momento impegnati con il remake del settimo capitolo, ed ora con Final Fantasy VII Remake ed il DLC esclusivo della versione PlayStation 5.

Un titolo che, abbiamo scoperto di recente, Sony utilizzò per un clamoroso sfottò ai danni di Nintendo qualche generazione di console fa, come vi abbiamo raccontato.

Veramente altri tempi, più di un’epoca fa, quando Hironobu Sakaguchi era protagonista e soprattutto ancora all’interno dell’industria videoludica.

Sembrerebbe non mancare molto per ricevere nuove informazioni su Final Fantasy XVI, perché il Tokyo Game Show 2021 potrebbe essere il palcoscenico di un reveal con i fiocchi.

Square Enix ha confermato la presenza di uno show di 50 minuti durante l’evento nipponico, dove potrebbe apparire proprio il sedicesimo episodio della saga. Lo riporta Videogames Chronicle, insieme alle dichiarazioni del producer del gioco.

Naoki Yoshida, responsabile anche della clamorosa rinascita di Final Fantasy XIV, ha dichiarato lo scorso mese che Square Enix vorrebbe “sicuramente” mostrare un aggiornamento sull’atteso gioco di ruolo durante il TGS.

«Vogliamo davvero mostrare qualcosa al Tokyo Game Show 2021, ma probabilmente non riusciremo a rispettare quella scadenza… vogliamo sicuramente mostrarlo, ma non è meglio che, quando lo faremo, sarete anche in grado di provarlo dopo la presentazione?».