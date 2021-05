PlayStation Now: annunciati i giochi di giugno (e c’è un grande RPG)

Sony ha annunciato i giochi di giugno inclusi nell’abbonamento a PlayStation Now, e le new entry comprendono un amato RPG.

La lineup di titoli introdotti a partire da domani sul servizio della casa giapponese comprendono The Witcher 3: Wild Hunt, ma non solo.

Il gioco era già stato avvistato negli ultimi giorni tra i papabili e il reveal di oggi conferma la sua inclusione a partire da domani.

Un altro schieramento importante dopo quello presentato a maggio, che includeva un acclamato soulslike.

https://twitter.com/PlayStation/status/1399380449408004099

Questa la lista completa:

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition

Team Sonic Racing

Sonic Mania

Sonic Forces

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown

Slay the Spire

Car Mechanic Simulator

The Witcher 3: Wild Hunt viene proposto in versione Complete Edition, comprensiva di 16 DLC e le due espansioni (Hearts of Stone, Blood and Wine).

Da tradizione, non particolarmente gradita ma tant’è, l’action RPG di CD Projekt ha una data di scadenza su PlayStation Now, che è stata fissata al 6 settembre.

Slay the Spire è un amato incrocio tra gioco di carte e roguelike, e sarà anch’esso a scadenza: resterà disponibile fino al 6 dicembre.

Tutti gli altri titoli sono invece “liberi” e resteranno in libreria fino ad altro avviso, e si tratta di un’invasione firmata SEGA.

Ci sono ben tre giochi a marchio Sonic, in celebrazione del recente showcase con tanti annunci, e l’ultimo episodio della serie picchiaduro Virtua Fighter.

Chiude il quadro Car Mechanic Simulator, che in tempi di inizio stagione di Formula 1 male non fa di certo.

Da aprile, al di là dei nuovi giochi, Sony ha anche lanciato un programma per una prova gratuita riservata agli utenti che non avevano mai testato il servizio.

PlayStation Now è caduto recentemente in una piccola grande polemica, relativa agli upgrade (mancanti) da PS4 a PS5.

Un upgrade è però arrivato, quello ai 1080p per i giocatori che fruiscono dei contenuti del servizio in modalità streaming.