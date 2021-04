PlayStation Now: i nuovi big non hanno upgrade per PS5

PlayStation Now ha appena ricevuto un grande refresh della sua libreria, con tre giochi appena annunciati per il mese di aprile.

Si è trattata di una grande risposta all’arrivo di Outriders su Xbox Game Pass fin dal day one, con due big proposti proprio dal filone dei looter-shooter.

Tuttavia, come fa notare Push Square, Marvel’s Avengers e Borderlands 3 non dispongono su PlayStation Now degli upgrade per PS5.

La notizia è piuttosto controversa poiché entrambi i titoli sono stati aggiornati per supportare nativamente PlayStation 5 non troppo tempo fa.

In particolare, l’aggiornamento di Borderlands 3 è disponibile fin dallo scorso 10 novembre, al lancio delle nuove console, per includere i 4K a 60fps e altro ancora – gratis.

Marvel’s Avengers è stato invece aggiornato soltanto di recente, nel tentativo di riportare in auge il progetto di Crystal Dynamics non partito troppo bene.

Questa bizzarria è dovuta ad un limite tecnologico di PlayStation Now, comprensibile per quanto riguarda lo streaming (basato ancora su PS4 base e a 720p).

Un po’ meno comprensibile è la limitazione posta da Sony sui due giochi una volta scaricati sulla console, dove i fan si aspettavano di poter accedere alla versione PS5 in presenza di quella piattaforma.

Invece, il download è relativo esclusivamente all’edizione PS4 e chiunque volesse effettuare l’upgrade, come capitato a Final Fantasy VII Remake tramite PlayStation Plus, dovrà pagare il prezzo del gioco completo.

Un caso simile si è verificato su PS Plus ad aprile, con Oddworld Soulstorm che è stato incluso nell’offerta del mese solo per PS5 (e non per PS4).

Non è chiaro se la casa giapponese abbia intenzione di lavorare per aggirare questo blocco in tempi brevi ma, con Marvel’s Avengers in uscita dal catalogo in tre mesi e Borderlands 3 in meno di sei, è probabile che non arriveranno novità per tempo per i due titoli.