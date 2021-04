PlayStation Now, l’atteso upgrade è finalmente ufficiale: ecco quando arriva

Sony ha annunciato che il tanto atteso upgrade di PlayStation Now, promesso ormai anni fa, è finalmente in arrivo presto.

L’aggiornamento del servizio di streaming, fruibile anche attraverso il download su PS4 e PS5, porterà alla visualizzazione dei giochi alla risoluzione di 1080p.

Il servizio è ora limitato alla risoluzione di 720p, la stessa con cui era stato lanciato a ridosso del lancio di PlayStation 4.

Funzionale al raggiungimento di questa milestone, sebbene non confermato, sembrerebbe la partnership stretta con Microsoft nel campo del cloud gaming.

PlayStation Now will begin rolling out support for streaming 1080p capable games this week.

The rollout will occur over the next several weeks across Europe, US, Canada, and Japan, where PlayStation Now is available. pic.twitter.com/OEHWHtMTw8

— PlayStation (@PlayStation) April 22, 2021