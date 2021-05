PlayStation Now, arriva l’RPG più amato della generazione (e altre novità)

Anche se manca ancora l’annuncio ufficiale da parte di Sony, che dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì è stata svelata una delle novità in arrivo per il mese di giugno su PlayStation Now: si tratta del gioco di ruolo open world più amato della scorsa generazione.

Stiamo parlando, naturalmente, di The Witcher 3 Wild Hunt, il capolavoro di CD Projekt e la conclusione della trilogia dedicata a Geralt di Rivia, apprezzato da milioni di videogiocatori in tutto il mondo.

Si tratta dunque di un altro big in arrivo sul servizio in streaming di PlayStation, dopo aver già potuto apprezzare un soulslike acclamato dai fan.

Non sarà però l’unica novità sul servizio: ricordiamo infatti che durante il livestream in cui è stato annunciato il nuovo capitolo di Sonic, SEGA ha svelato che Sonic Mania, Sonic Forces e Team Sonic Racing arriveranno tutti su PlayStation Now.

The Witcher 3 sarà uno dei giochi in arrivo a giugno su PlayStation Now.

Come riportato da Push Square, l’arrivo di The Witcher 3 è stato però anticipato, probabilmente per errore, agli utenti tramite la propria line-up disponibile.

Sebbene non fosse possibile scaricarlo, il terzo capitolo di CD Projekt è apparso tra i giochi disponibili nell’abbonamento: un chiaro segnale di come l’annuncio ufficiale dovrebbe ormai arrivare a breve.

Nello screenshot scattato dall’utente Reddit jsce, visibile qui sotto, potrete anche osservare Car Mechanic Simulator, che dovrebbe essere un’altra delle sorprese disponibili a giugno su PlayStation Now:

A fornire ulteriore prestigio all’aggiunta è sicuramente il fatto che pare non essere stata inclusa la più semplice edizione base, ma la versione Game of the Year di The Witcher 3, che include anche le due espansioni dell’avventura.

Si tratta dunque di un vero colpo per PlayStation Now, che farà sicuramente piacere agli iscritti al servizio e che potrebbe, potenzialmente, attirare nuovi utenti sulla piattaforma.

Un’ulteriore sorpresa in arrivo è rappresentata da un altro gioco SEGA, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, che il prossimo mese sarà disponibile anche su PlayStation Plus.

Sony dimostra dunque di essere ancora in ottimi rapporti con CD Projekt, nonostante il caso Cyberpunk 2077, rimosso dal PlayStation Store e di cui nemmeno gli sviluppatori sanno quando riuscirà a tornare, nonostante siano passati 5 mesi.

Un nemico molto simile ad un mostro affrontato da Geralt è apparsa anche nella prima espansione di Assassin’s Creed Valhalla: gli sviluppatori di The Witcher 3 hanno voluto scherzarci sopra.